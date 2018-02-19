Врачи увидели улучшения у раненых в Кизляре

19 февраля 2018, 11:16

Сегодня госпитализированных после нападения на прихожан храма в Кизляре женщин решено отправить в Москву, сообщили в Минздраве Дагестана. Одной из раненых ампутировали руку, сообщили в больнице.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля мужчина открыл стрельбу из ружья по людям около православного храма в Кизляре. Четыре женщины погибли на месте, еще одна умерла в больнице. Четыре человека, в том числе сотрудник полиции и боец Росгвардии остаются в больнице. Нападавший, 22-летний житель села Рассвет Тарумовского района Халил Халилов, был убит силовиками.

Расстрел верующих в Кизляре стал первым в 2018 году инцидентом в Дагестане, ответственность за который взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Перед нападением кизлярский стрелок записал видео, в котором призвал сторонников совершать атаки по всему миру.

Состояние раненых женщин, по словам представителя Минздрава Дагестана, оценивается как стабильно тяжелое.

"Состояние женщин оценивается как стабильно тяжелое, имеются улучшения. Сегодня их должны отключить от аппарата искусственной вентиляции легких и бортом санитарной авиации отправят в Москву", - рассказал представитель Минздрава.

По его словам, раненные при нападении силовики остаются в состоянии средней тяжести, передало РИА "Новости" в 09.56 мск.

Ранее главный врач Дагестанского центра медицины катастроф Казанфар Курбанов сообщил, что женщины находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

"Состояние пострадавших без изменений, две женщины в тяжелом состоянии, они находятся в реанимации. Полицейский и боец Росгвардии - в состоянии средней тяжести", - рассказал Казанфар Курбанов, слова которого привело ТАСС в 08.35 мск.

Курбанов уточнил, что накануне одной из женщин была проведена ампутация руки на уровне локтевого сустава.

Инцидент в Кизляре произошел на фоне общей статистики снижения напряженности в Дагестане. Так, за 2017 год число вооруженных инцидентов в регионе сократилось на 62,5%, а число пострадавших уменьшилось на 70% по сравнению с 2016 годом. Всего в Дагестане в 2017 году было зарегистрировано 24 вооруженных инцидента, в которых 44 человека погибли и семь получили ранения, подсчитал "Кавказский узел", основываясь на данных собственных корреспондентов и информации из открытых источников.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в регионе вооруженных инцидентов. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказским узлом" собраны на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ*".