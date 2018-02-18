18 февраля 2018, 08:05

Названа дата начала поставок газа с "Шахдениз" в Турцию

Первый газ с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз" будет поставлен в Турцию по трубопроводу TANAP 30 июня 2018 года, сообщил региональный президент компании BP.

Как сообщал "Кавказский узел", в Азербайджане планируется начать эксплуатацию месторождения "Шахдениз". Россия предлагала Азербайджану закупку всего объема газа с этого месторождения, однако Баку поддержал проект строительства "Южного газового коридора" и подписал с Анкарой соглашение о строительстве Трансанатолийского газопровода TANAP.

Первый газ по TANAP пойдет в Турцию в 2018 году, а в Европу азербайджанский газ поступит в 2020 году, ранее предположил азербайджанский эксперт, глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан.

По словам регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонса, газ с азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз" будет “поставлен в Турцию посредством Трансанатолийского газопровода (TANAP) 30 июня текущего года”.

"На этот год у нас есть контракт на экспорт производимых дополнительных двух миллиардов кубометров. Со второй половины текущего года газ с новой платформы в рамках второй стадии освоения месторождения "Шахдениз" будет прокачиваться по трубопроводу TANAP", — цитирует 17 февраля регионального президента ВР издание “Спутник-Азербайджан”.

По данным издания, региональный президент BP также заявил о том, что по "Южному газовому коридору" (ЮГК) может транспортироваться в дальнейшем и природный газ с азербайджанского блока месторождений "Шафаг-Асиман".

Примечание:

"Глава Госнефтекомпании Азербайджана заявил о заморозке добычи нефти", "После пожара на "Гюнешли" добыча нефти Азербайджаном сократится на 500-600 тысяч тонн", "Азербайджан ратифицировал контракт с BP о разработке месторождений нефти".

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