18 февраля 2018, 01:56

Главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов переведен в карцер СИЗО-1 Краснодара в связи с тем, что проводит бессрочную голодовку, сообщил адвокат Сергей Костюк.

"Кавказский узел" писал, что главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов был задержан 19 января, через два дня суд вынес решение о его аресте до 19 марта. 30 января Валов был переведен в СИЗО Армавира.

Следователи заподозрили Валова в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Валов заявляет, что не вымогал деньги у Напсо, а 300 тысяч рублей были ему перечислены за оказание рекламных услуг. Он связал уголовное преследование со своей деятельностью на "БлогСочи" и "попыткой закрыть сайт". По мнению защиты, следствие не представило доказательств вины Валова.

Главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов переведен в карцер СИЗО-1 Краснодара, потому что пятые сутки проводит бессрочную голодовку, сообщил 17 февраля корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов Валова Сергей Костюк.

"13 февраля мне стало известно, что Валов доставлен в СИЗО 23/1 города Краснодара, где объявил голодовку, и где было принято решение о переводе его в карцер. Причины перевода в карцер могут быть различными. Факт объявления голодовки также является одной из причин", - рассказал адвокат.

"Мне неизвестно, чем болеет Валов и болеет ли вообще. Но я хочу обратить внимание, что принудительная изоляция от общества пока никому здоровья не принесла", - отметил адвокат.

Валову действительно переводилась сумма в 300 000 рублей на карточку, но не Напсо, а людьми, которым он оказывал рекламные услуги, заявил Сергей Костюк.

"Это гражданско-правовые отношения. Никакого криминала в этом нет. А вот большой вопрос, почему, оказывается, этими действиями руководил Напсо, сторона защиты намерена выяснить", - отметил Сергей Костюк.

В июле 2017 года депутат Юрий Напсо подал иск против сочинских блогеров, усмотрев ущерб своей чести, достоинству и деловой репутации в публикациях на сайте "БлогСочи". 27 сентября 2017 года Лазаревский райсуд Сочи постановил взыскать с главреда "БлогСочи" миллион рублей, а с одного из блогеров сайта, Владимира Мельникова - 500 тысяч. Апелляция Валова, поданная в краевой суд, осталась без удовлетворения.

Дежурный СИЗО-1 в городе Краснодаре Андрей Бравков отказался отвечать на вопрос о том, почему Валов помещен в карцер и каково состояние его здоровья, сославшись на запрет руководства.

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