Мэрия Сочи потребовала от застройщика снести пятиэтажку

13 февраля 2018, 07:07

Застройщик стал возводить пятиэтажку в Адлерском районе при разрешении на строительство трехэтажного частного дома, сообщила администрация Сочи.

Строительство ведется на переулке Известинский в Адлерском районе. Собственница земельного участка площадью 596 квадратных метров в августе 2017 года получила разрешение на строительство индивидуального трехэтажного жилого дома площадью застройки – 123,9 квадратных метров, общей площадью – 321,6 квадратных метров, рассказали в мэрии.

"Проверка в ноябре 2017 года показала, что застройщиком были выполнены работы по возведению свайного поля, площадью застройки 500 квадратных метров. Отступы от границ участка отсутствуют либо нарушены, а с одной из сторон стройка частично выходит за его пределы", - сообщается 12 февраля на сайте администрации Сочи.

Материалы проверки были направлены в полицию и другие ведомства. Также администрация обратилась в Адлерский районный суд с иском о сносе самовольной постройки, дело находится в рассмотрении. "При этом работы на объекте не прекращаются. На данный момент возведены четыре этажа с конструкциями пятого", - заявили в мэрии.

"Кавказский узел" ранее писал о резонансном случае с незаконной постройкой в Геленджике. Строительство 14-этажного дома было завершено в 2013 году, собственниками квартир являются 440 человек. После сдачи дома власти Геленджика через суд потребовали признать его незаконной постройкой, указывая, что земля под домом находится в федеральной собственности, говорится в заявлении владельцев квартир на имя прокурора. Дольщики продолжают отстаивать свои права. 10 февраля они провели одиночные пикеты на набережной Геленджика и трассе М-4 "Дон", протестуя против планов снести их дом.