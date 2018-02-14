Жители Сочи требуют исполнить решение суда о ликвидации стихийной свалки

14 февраля 2018, 06:02

Вступившее в законную силу решение суда о запрете складирования мусора на стихийно образовавшейся свалке на улице Пригородной в Сочи не исполняется месяц. Местные жители заявили, что продолжают жить в антисанитарных и опасных для жизни и здоровья условиях, передает корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2017 года участники схода в Сочи потребовали пресечь складирование мусора на стихийно образовавшейся свалке на улице Пригородной. Свалка временная и будет ликвидирована до Нового года, заявил "Кавказскому узлу" мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Сообщение о завалах мусором городской территории поступило насмс-сервис "Кавказского узла". Мусор складируется на территории муниципального предприятия "Сочитеплоэнерго", написал авторсообщения.

Жители улиц Транспортная, Шаумяна, Дагомысская и Пригородная в Сочи еще до Нового года обратились в прокуратуру с коллективным письмом о незаконной свалке в районе ТЦ "Олимп", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Ашот Нубарян.

По его словам, в ответе из прокуратуры, который он получил, указывается, что свалка закрыта, но на самом деле это не так. Несмотря на то, что интенсивный завоз мусора прекратился, его вывоз с площадки, не приспособленной для складирования мусора, ведется очень медленно.

По словам местных жителей, в ответе из прокуратуры от 16 января сказано, что 9 января 2018 года исковые требования прокурора Центрального района к организации, которая организовала свалку, были удовлетворены.

«Получается, что когда мы фиксировали интенсивный завоз мусора 19 января, решение от 9 января уже вступило в силу и вообще никем не контролировалось и не исполнялось», - отметил местный житель.

По словам Ашота Нубаряна, завоз мусора прекратился только после вторичного обращения к прокурору города.

«Если завозили по 50 машин в день, то сейчас вывозят через день и не более 25 машин. Свалка имеет место быть. Зловония распространяются по округе. Крысы, антисанитария, чайки, мухи, сливы сточных вод вместе с опасными отходами в ливневки, а оттуда в реку Сочи и в море. Особенно сейчас в период дождей все это обострилось. Сроков, когда все это кончится, никто не сообщает», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Ашот Нубарян. Куда именно вывозится мусор, местный житель не знает.

«Мусор свозится опять туда, где ранее его запретили складировать. То есть с одного запрещенного места везут в другое. Также везут на Пластунскую улицу. Сваливают у реки Сочи, только выше по течению», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Виктор Белоконь, дачный участок которого расположен в районе бывшего мусорного завода на улице Транспортной.

«Ситуация усугубляется еще и тем, что тарифы на такие услуги только растут. Надо вообще отказаться всем платить за такие безобразные услуги, пока мэрия Сочи... не создаст условия не только для вывоза, но и для утилизации отходов, а также их сортировки», - считает Белоконь.

Житель улицы Пригородная Владимир Анохин задается вопросом, почему решение суда о вывозе мусора не выполняется

«Полгода свозили мусор и все бездействовали... А теперь, оказывается, решение есть, но все равно не выполняется», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Анохин.

Он задается вопросом, почему прокуратура не обратилась в службу судебных приставов.

«Прокуратура обязана отслеживать в порядке надзорного производства исполнение решений судов, которые выиграла, и обращаться за их принудительным исполнением в службу приставов на основании исполнительных листов, если они не исполняются добровольно», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко.

У многоквартирных домов в Сочи ликвидированы площадки для сбора мусора

Жители Центрального района Сочи также пожаловались на ликвидацию площадок для сбора мусора у многоквартирных домов и сокращение их числа.

«С улиц убрали контейнеры. Люди выбрасывают мусор прямо на дорогу. Это что, решение проблем?» - задается вопросом пожилая жительница улицы Воровского Анна Величко. По ее словам, по состоянию здоровья ей тяжело носить мусор за 300 метров от дома, так как ликвидированы площадки для сбора мусора рядом с музеем истории города курорта Сочи.

Возмущены в связи с ликвидацией мусорных площадок и жители улицы Красноармейская.

«Какой-то чиновник продал муниципальную улицу вместе с контейнерной площадкой, а почти тысяча жителей теперь должны таскать свой мусор за 200-300 метров от своих домов. Я бросаю мусор прямо на дорогу, где ранее была площадка, и всем говорю делать именно так. Как к нам относятся чиновники, получая наши деньги, так и мы должны относится к ним», - считает жительница улицы Красноармейская Тамара Алексеевна.