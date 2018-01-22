Суд мотивировал решение об аресте Валова отсутствием регистрации в Сочи

22 января 2018, 06:51

Главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов заявил в суде, что не вымогал деньги у депутата Юрия Напсо, а 300 тысяч рублей были ему перечислены за оказание рекламных услуг. По мнению суда, Валов, находясь на свободе, может скрыться, так как не зарегистрирован по месту фактического проживания в Сочи.

Как ранее писал "Кавказский узел", главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов был задержан вечером 19 января на 48 часов. Перед задержанием в его квартире был проведен обыск. Валов связал это с деятельностью на "БлогСочи" и "попыткой закрыть сайт". По данным адвоката, следователи заподозрили Валова в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. 21 января суд вынес решение об аресте Валова до 19 марта 2018 года.

21 января в зале суда при избрании главному редактору сайта "БлогСочи" Александру Валову меры пресечения судьей Русланом Тайгибовым была оглашена фабула обвинения, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавшая на заседании.

Следователь, который обратился с заявлением в суд об избрании меры пресечения Валову, просил заключить главреда "БлогСочи" под стражу на основании подозрения в совершении преступления по статье 163 УК РФ.

"В июне 2016 года у Александра Валова возник преступный умысел, направленный на совершение вымогательства денежных средств у депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва Юрия Напсо. То есть высказывание требований передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений в сети Интернет и, в том числе на сайте blogsochi.ru, которые могут причинить существенный вред его правам в связи с профессиональной деятельностью депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", - считает следствие.

По мнению следствия, Валов 13 июня 2016 года высказал депутату требование о передаче денежной суммы в размере 150 тысяч рублей, а также в последующем от 20 тысяч до 30 тысяч рублей ежемесячно за то, чтобы не размещать на сайте "БлогСочи" "публикации с негативными сведениями и фотоматериалами, которые могут нанести вред его деятельности, интересам и правам".

"С 13 по 25 июня 2016 года А. Валов опубликовал материал на своем блоге "Частный бассейн депутата госдумы Юрия Напсо", в котором содержатся ложные и недостоверные сведения. В период с 23 июня 2016 года по 27 июня 2016 года Юрий Напсо, реально воспринимая угрозы Валова, дал согласие выполнить часть его требований и передать требуемые денежные средства в сумме 150 000 рублей", - считает следствие.

По мнению следствия, после этого помощник депутата перечислил указанную сумму денег на расчетный счет Валова.

"27 июня 2016 года Валов, получив требуемые денежные средства, удалил ранее опубликованную на сайте статью под названием "Частный бассейн депутата Госдумы Юрия Напсо", - сообщает следствие.

Однако, по данным следствия, 6 июля Валов вновь разместил упомянутую статью, а 15 июля высказал помощникам депутата требование о передаче ему денежных средств в размере 150 тысяч рублей за удаление статьи.

16 июля, отмечает следствие, депутат дал Валову согласие выполнить его требования, после чего его помощник перечислил на счет главреда "БлогСочи" запрошенную сумму.

Отметим, что в июле депутат Юрий Напсо подал иск против Александра Валова в связи с публикацией на сайте "БлогСочи". 27 сентября 2017 года Лазаревский районный суд Сочи удовлетворил иск депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскав с главреда "БлогСочи" Александра Валова 1 миллион рублей, а с одного из блогеров сайта Владимира Мельникова - 500 тысяч рублей. Валов подал апелляционную жалобу, однако краевой суд отклонил ее.

"Валов А.И., находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, поскольку по месту регистрации в Иркутской области обвиняемый Валов А.И. не проживает, зарегистрироваться по фактическому месту жительства в Сочи отказывается по политическим мотивам", - объяснил судья решение об избрании меры пресечения.

Также суд счел, что Валов может повлиять на свидетелей и продолжить заниматься своей преступной деятельностью по распространению недостоверной информации.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Александра Валова под стражу. Ему избрана мера пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу, до 19 марта включительно.

Александр Валов заявил в суде, что многие влиятельные люди хотят видеть его в тюрьме. Он отказался признать вину, заявив, что не виноват и денег у Напсо не вымогал, а с его помощниками имел коммерческие отношения по размещению рекламных материалов.

Адвокаты Валова заявили, что никаких доказательств вины Валова следователь не представил.

"Заявления Напсо мы в деле не видели", - отметил адвокат Александр Попков.

Сторона защиты не знает, кто потерпевший в этой истории, так как Юрий Напсо никаких денег Валову не перечислял, и никаких подтверждений передачи денег следствие не представило.

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