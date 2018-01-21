Главред сайта “БлогСочи” арестован на два месяца

21 января 2018, 16:55

Суд вынес решение об аресте главного редактора сайта "БлогСочи" Александра Валова до 19 марта 2018 года.

Как сообщал "Кавказский узел", главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов был задержан вечером 19 января на 48 часов. Перед задержанием в его квартире был проведен обыск. Валов связал это с деятельностью на "БлогСочи" и "попыткой закрыть сайт". По данным адвоката, следователи заподозрили Валова в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Сегодня на суде главный редактор сайта "БлогСочи" заявил о предвзятости судьи, избирающего ему меру пресечения, и потребовал его отвода.

Однако судья Руслан Тайгибов отклонил ходатайство о своем отводе и продолжил судебный процесс, сообщила из зала заседания корреспондент "Кавказского узла".



Валов рассказал суду, что был избит после того, как к нему пришли с обыском. Он утверждает, что у него изъяты 10 000 долларов США, 10 000 евро и 130 000 рублей, а также телефон и оргтехника.

Следствие назначило проверку по заявлению Валова об избиении, сказал корреспонденту "Кавказского узла" следователь.

Судья огласил перечень имеющихся материалов дела без их зачитывания. Два адвоката назвали обвинение абсурдным и бездоказательным. Следователь попросил заключить Валова под стражу, а адвокаты - освободить его за отсутствием улик. Судья удалился в совещательную комнату в 15.30 мск. В 16.45 мск судья огласил решение об аресте Валова сроком на два месяца, передает корреспондент "Кавказского узла".

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