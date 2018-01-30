Александр Валов этапирован в армавирское СИЗО

30 января 2018, 23:55

В СИЗО Армавира главный редактор сайта "БлогСочи" Александр Валов этапирован из сочинского изолятора. Следователи назначили проведение ряда экспертиз по делу Валова, сообщили защитники журналиста.

Как сообщал "Кавказский узел", Александр Валов был задержан 19 января, через два дня суд вынес решение о его аресте до 19 марта.

Следователи заподозрили Валова в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Валов заявляет, что не вымогал деньги у Напсо, а 300 тысяч рублей были ему перечислены за оказание рекламных услуг. Он связал уголовное преследование со своей деятельностью на "БлогСочи" и "попыткой закрыть сайт". По мнению защиты, следствие не представило доказательств вины Валова.

Содержаться под стражей Александр Валов будет в Армавире, об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал адвокат Сергей Костюк. "Александра Валова вывезли из СИЗО Сочи”, - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Валова.

Адвокат предположил, что Валова "будут доставлять из СИЗО Армавира в Краснодар для проведения экспертиз". "Валов покинул СИЗО Сочи и отправлен в Армавир", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности один из сотрудников УФСИН по Краснодарскому краю.

По словам Сергея Костюка, по делу Валова следователь назначил проведение ряда экспертиз, в том числе фонетической. "Экспертиза назначена с целью распознания голосов собеседников, с которыми общался Валов. Суть этих бесед из аудиозаписей пока засекречена и мне не известна", - уточнил адвокат Сергей Костюк.

В постановлении суда от 21 января о взятии Валова под стражу отмечалось, что главный редактор сайта "БлогСочи" беседовал как с самим Юрием Напсо, так и с двумя помощниками депутата Госдумы, Гукасяном и Дыниным. По версии следствия, через них Валов вымогал деньги за снятие с сайта "БлогСочи" статьи о Напсо.

Как считают следователи, Валов получил 150 000 рублей и снял статью с сайта. Следователи утверждают, что затем он снова разместил статью на сайте и потребовал 150 000 рублей. После чего депутат обратился в гражданский суд, который 27 сентября 2017 года взыскал с Валова один миллион рублей. Выиграв суд у блогера, депутат и его помощники обратились к следователям по факту вымогательства денежных средств, отмечается в постановлении суда от 21 января 2018 года. Копия постановления имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Сам Валов 21 января 2018 года заявил корреспонденту "Кавказского узла" о том, что "лично Напсо ему никаких денег не перечислял". На заседании 21 января Валов подчеркнул, что он не знал, что Гукасян и Дынин являются помощниками Напсо. Валов также отметил, что с Гукасяном он "заключал устный договор на размещение рекламы". "Денег с Напсо я не вымогал. Я размещал рекламу", - заявлял суду Валов.

В июле 2017 года депутат Юрий Напсо подал иск против сочинских блогеров, усмотрев ущерб своей чести, достоинству и деловой репутации в публикациях на сайте "БлогСочи". 27 сентября 2017 года Лазаревский райсуд Сочи постановил взыскать с главреда "БлогСочи" миллион рублей, а с одного из блогеров сайта, Владимира Мельникова - 500 тысяч. Апелляция Валова, поданная в краевой суд, осталась без удовлетворения.

В свою очередь другой адвокат Валова, Михаил Беньяш, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пока прокуратура не отреагировала на жалобу на действия следователя.

Между тем автор материалов на сайте "БлогСочи", Вадим Свидин, пожаловался на то, что "ему до сих пор не вернули технику, изъятую при обыске 19 января". "Прошло уже почти две недели, а у меня даже нет телефона, я не говорю уже о компьютере, видеокамере и другой технике. Мне приходится пользоваться телефонами моих родственников. Следователи не сообщают, когда вернут технику", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Вадим Свидин.

По утверждению Свидина, он "вообще ничего не знает о деятельности Валова и публиковал на сайте свои материалы, выражающие только его гражданскую позицию". "Никаких денег от Валова я не получал. Я писал только потому, что мог выразить свое мнение", - подчеркнул Вадим Свидин.

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