Адвокат обвинил следствие в попытке лишить Валова права на защиту

27 января 2018, 04:01

Следователь попытался привлечь адвоката Михаила Беньяша в качестве свидетеля по делу главного редактора сайта "БлогСочи" Александра Валова, несмотря на то, что адвокат представляет интересы главреда. Сотрудники ИВС, в котором содержится Валов, не разрешили адвокату встретиться со своим подзащитным, объясняя это запретом следователя.

Как сообщал "Кавказский узел", Александр Валов был задержан 19 января, через два дня суд вынес решение о его аресте до 19 марта. Защита обжаловала это решение.

Следователи заподозрили Валова в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Валов заявляет, что не вымогал деньги у Напсо, а 300 тысяч рублей были ему перечислены за оказание рекламных услуг. Он связал уголовное преследование со своей деятельностью на "БлогСочи" и "попыткой закрыть сайт". По мнению защиты, следствие не представило доказательств вины Валова.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Беньяш, он вызван повесткой к следователю на 29 января в качестве свидетеля. Он считает данные действия следователя нарушением прав адвоката на защиту клиента и прав его подзащитного. "Данный прием – перевод адвоката в статус свидетеля следователи зачастую используют, чтобы ослабить защиту обвиняемого", - заявил Михаил Беньяш, добавив, что для перевода адвоката в статус свидетеля и заявления ему на этом основании отвода закон предусматривает специальную процедуру, которую следователь проигнорировал.



"Согласно п.2. ст. 72 УПК РФ решение об отводе защитника принимается только после того, как следователь вынесет соответствующее постановление и вручит мне его под роспись. Следователь проигнорировал процедуру", - сказал адвокат, пояснив, что в результате он лишился возможности встретиться со своим подзащитным.

"Являясь полноправным защитником Валова, я поехал к нему в ИВС, но туда меня не пустили, сказав, что звонил следователь и сказал меня не пускать, так как якобы я нахожусь в статусе свидетеля, а не адвоката. Я попросил показать мне постановление следователя. Мне ничего, естественно, не показали, однако к Валову в качестве защитника не пустили", - рассказал Михаил Беньяш.

Михаил Беньяш добавил, что ранее представлял интересы Александра Валова в ходе рассмотрения гражданского иска, поданного депутатом Юрием Напсо.

В июле 2017 года депутат Юрий Напсо подал иск против сочинских блогеров, усмотрев ущерб своей чести, достоинству и деловой репутации в публикациях на сайте "БлогСочи". 27 сентября 2017 года Лазаревский райсуд Сочи постановил взыскать с главреда "БлогСочи" миллион рублей, а с одного из блогеров сайта, Владимира Мельникова - 500 тысяч. Апелляция Валова, поданная в краевой суд, осталась без удовлетворения.

"Я защищал по делу Напсо в суде по гражданскому делу, когда суд взыскал с него миллион. Именно поэтому следователь считает, что я могу быть свидетелем. Но свидетелем чего? Кроме того существует статья 8 закона "Об адвокатской деятельности", в которой сказано, что адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием", - пояснил Михаил Беньяш, добавив, что на действия следователя подал жалобу в прокуратуру Центрального района Сочи.

В прокуратуре Центрального района подтвердили получение жалобы.

Михаила Беньяш заявил корреспонденту, что не пойдет на допрос в качестве свидетеля к следователю, пока его жалобу не разрешит прокурор и не примет меры прокурорского реагирования.