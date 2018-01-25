Защита потребовала освободить Валова из-под стражи

25 января 2018, 05:13

На решение об аресте главного редактора сайта "БлогСочи" Александра Валова его защита подала апелляционную жалобу. Адвокат заявил, что следствием не представлено доказательств вины Валова.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 19 января был задержан Александр Валов, перед этим в его квартире проведен обыск. Валов связал это с деятельностью на "БлогСочи" и "попыткой закрыть сайт". Следователи заподозрили Валова в вымогательстве у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Валов утверждает, что не вымогал деньги у Напсо, а 300 тысяч рублей были ему перечислены за оказание рекламных услуг. 21 января суд вынес решение об аресте Валова до 19 марта.

Защита Валова обжаловала решение суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. "Телефонограммой из крайсуда меня известили о назначении рассмотрения апелляции на 26 января по делу Александра Валова", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов Валова Сергей Костюк.

По его словам, апелляционная жалоба была подана вместе с ходатайством об ознакомлении с протоколом судебного заседания, однако суд первой инстанции отправил дело в краевой суд, не ознакомив защиту с документом. "Это я расцениваю как нарушение права на квалифицированную защиту Валова и возможность принести замечания на протокол, так как именно он является единственным доказательством происходящего в суде", - пояснил Костюк.

Костюк в своей жалобе на постановление суда об аресте Валова указал, что считает решение суда первой инстанции необоснованным и вынесенным незаконно "ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в обжалуемом постановлении, фактическим обстоятельствам, установленным в судебном заседании".

"Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Валова - отменить. В ходатайстве следователя... о заключении под стражу Валова - отказать", - потребовал адвокат в жалобе (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Защитник сослался на то, что следствие не представило ни одного документа о совершенном преступлении. "В деле отсутствуют какие-либо сведения о том, что какие-либо очевидцы указали на Валова А.И. как на лицо, совершившее преступление, поскольку в деле нет ни одного объяснения, ни одного протокола допроса в качестве свидетеля или потерпевшего, а также иных документов (заявлений, ходатайств), исходящих от какого-либо лица, а есть только предположения следователя", - считает адвокат.

Защита Валова в случае, если апелляционный суд не отменит решение суда первой инстанции, намерена обратиться в Европейский суд по правам человека, так как, по мнению Костюка, имеются основания заявлять о незаконном лишении человека свободы за гражданско-правовые отношения, которые были рассмотрены ранее судами по гражданскому делу за те же самые статьи о Напсо на "БлогеСочи".

В июле 2017 года депутат Напсо подал иск против Валова в связи с публикацией на сайте "БлогСочи". 27 сентября Лазаревский райсуд Сочи удовлетворил иск депутата о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскав с главреда "БлогСочи" 1 миллион рублей, а с одного из блогеров сайта Владимира Мельникова - 500 тысяч рублей. Валов подал апелляционную жалобу, но краевой суд отклонил ее.

Он отметил, что уголовное дело в отношении Валова, связанное с теми же публикациями двухлетней давности, было возбуждено через полтора месяца после вступления решения суда по гражданскому делу в силу.

При этом адвокат утверждает, что он не увидел доказательств вины Валова. "Так, в постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Валова указывается на то, что статья о Напсо после уплаты денежных средств была снята. Однако этому нет никаких доказательств, так как суду они не были представлены, а мы этого не видели. Все статьи о Напсо продолжают находиться на сайте "БлогСочи", - полагает защитник.

По словам адвоката, он не знает подробностей финансовой деятельности Валова на "БлогСочи", так как вся документация находится в квартире, где жил подзащитный, но дверь в нее закрыта, а где находятся ключи после обыска, неизвестно. "Собственник квартиры - не Валов. Но там находится принадлежащее ему имущество. Поэтому в настоящее время мной готовится ходатайство следователю о предоставлении доступа в квартиру и принятии мер по охране имущества Валова", - отметил адвокат.

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