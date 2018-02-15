Участники школьного конфликта в Сочи пришли к мировому соглашению

15 февраля 2018, 07:08

Суд в Сочи закрепил мировое соглашение, к которому пришли уволенная из школы по статье Трудового кодекса учитель Елена Носова и уволившийся по собственному желанию бывший директор школы Владимир Шишков.

Как сообщал "Кавказский узел", Елена Носова подала иск в суд, требуя восстановить ее в должности. Носова заявила, что ее уволили из школы за обнародование информации об условиях, в которых вынуждены учиться ученики, а также о том, что ряд учителей вынуждены проживать в помещениях школы из-за отсутствия жилья. После того, как конфликт вызвал общественный резонанс и за уволенную учительницу вступился губернатор, Носова и администрация школы договорились заключить мировое соглашение. Утверждение мирового соглашения дважды было перенесено из-за неявки директора школы в суд. 6 февраля Управление по образованию и науке администрации Сочи сообщило об увольнении директора школы.

О своем увольнении Елена Носова сообщила на смс-сервис "Кавказского узла". По мнению Носовой, ее преследует дирекция школы за защиту прав школьников. Учитель отметила, что ее уволили после того, как она разместила в Интернете ролик о плохом состоянии школьного кабинета. В школе прошла внутренняя проверка, по итогам которой учительница была уволена за "повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения".

Мировое соглашение между участниками конфликта закрепил суд Центрального района Сочи 14 февраля.

По условиям мирового соглашении Елену Носову должны восстановить в должности в сочинской школе №4, при этом Носова выразила готовность уволиться через три дня после восстановления по собственному желанию.

"Сегодня прошел суд, где утвердили мировое соглашение о восстановлении на работе и изменении записи в трудовой книжке на "уволена по собственному желанию". Работать, естественно, в этой школе не дадут, поэтому буду искать другую работу", - написала Носова.

Относительно ранее выдвинутых требований Носовой выплатить ей обещанную при устройстве на работу заработную плату в полном объеме, учитель сообщила, что это не вошло в условия мирового соглашения.

"По моим требованиям перерасчета зарплаты за полтора года будем с адвокатом на следующей недели подавать иск на МОБУ СОШ 4 ,разбираться по начислениям, и всей финансово-хозяйственной деятельности...Теперь моя цель выявить нарушения, чтобы моим коллегам также сделали перерасчет", - написала Носова в комментарии к своей петиции, которую она опубликовала на сайте change.org после увольнения из школы.

По данным на 6.24 мск петиция в защиту учителя собрала 133 746 подписей.

Комментируя мировое соглашение, к которому пришли участники конфликта, адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко отметил, что его подписал Владимир Шишков, который на момент подписания уже был уволен с должности директора школы.

"Владимир Шишков на момент его заключения (мирового соглашения) уже не являлся директором школы, следовательно, не мог быть стороной по делу ... никаких процессуальных прав и, соответственно, обязанностей исполнять это соглашение у него нет", - сказал Михаил Охрименко, предупредив, что у учительницы могут возникнуть трудности при реализации мирового соглашения.