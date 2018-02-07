Директор сочинской школы уволен после конфликта с педагогом

07 февраля 2018, 08:34

Руководитель школы, из которой была уволена учительница Елена Носова, критиковавшая условия обучения детей, ушел с должности по собственному желанию, объявили власти Сочи.

Как писал "Кавказский узел", уволенный педагог Елена Носова и администрация школы договорились заключить мировое соглашение о том, что с Носовой снимается увольнение по статье, а она забирает свое заявление из суда. Утверждение мирового соглашения дважды было перенесено из-за неявки директора школы в суд. Заседание суда намечено на 14 февраля.

Елена Носова через суд потребовала восстановить ее в должности. По ее мнению, увольнение связано с публикацией ее видеоролика о плохом состоянии школьного кабинета. В школе прошла внутренняя проверка, по итогам которой учительница была уволена за "повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения".

6 февраля Управление по образованию и науке администрации Сочи сообщило об увольнении директора школы. Руководитель учреждения 5 февраля написал заявление об увольнении по собственному желанию, и по распоряжению администрации города уволен в тот же день, говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Согласно обнародованному пресс-релизу, Минобрнауки Кубани с 29 января по 1 февраля провело проверку и нашло "нарушения финансово-хозяйственной деятельности школы". При этом задолженность по зарплате перед Еленой Носовой отсутствует, отчитались власти.

По словам Елены Носовой, задолженность по зарплате перед ней существует. Женщина намерена добиваться проведения "более тщательной" финансовой проверки, увольнения директора школы не по собственному желанию, а по статье и восстановления на работе без подписания мирового соглашения. "14 февраля я намерена заявить в суде об отказе идти на мировую, так как то, что происходит, честными взаимоотношениями назвать нельзя", - сказала 6 февраля корреспонденту "Кавказского узла" Елена Носова.

Она пояснила, что вынуждена оставлять заболевшего ребенка на попечение знакомых, чтобы ходить по судам.

6 февраля "Открытое письмо Владимиру Путину от молодой учительницы, уволенной по статье "за правду"", размещенное на платформе Change.org две недели назад, собрало более 100 тысяч подписей, сообщила Елена Носова.

По состоянию на 08.34 мск петиция педагога собрала 101 579 подписей.

Отказ Елены Носовой подписывать мировое соглашение с администрацией школы счел "вполне уместным" адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко.

"Учительница выиграет суд хотя бы по тем основаниям, что в приказе об увольнении не написано, какой из пунктов устава она нарушила и знакома ли она с ним вообще. Когда ее восстановят в должности через суд, то тогда должны будут выплатить задолженность по зарплате, как за вынужденный прогул. В обратном случае те условия мирового соглашения, которые ей предложены, дают возможность только восстановиться в должности и убрать статью об увольнении - без выплат", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.