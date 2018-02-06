Участники конфликта в школе в Сочи снова не смогли подписать мировое соглашение

06 февраля 2018, 06:08

Суд вновь отложил утверждение мирового соглашения между участниками конфликта в Сочи, после которого была уволена учительница Елена Носова, из-за неявки директора школы.

"Кавказский узел" писал, что 29 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с участниками школьного конфликта в Сочи. Уволенный педагог и администрация учебного заведения пришли к выводу о необходимости заключить мировое соглашение, согласно которому с Носовой снимается увольнение по статье, а она забирает свое заявление из суда. Утверждение мирового соглашения в суде было запланировано на 31 января, но директор школы в этот день в суд не пришел, из-за чего утверждение мирового соглашения было перенесено на 5 февраля.

Учительница сочинской школы Елена Носова через суд потребовала восстановить ее в должности. Она считает, что увольнение связано с появлением в Сети ее видеоролика о плохом состоянии одного из школьных кабинетов. В школе прошла внутренняя проверка, по итогам которой учительница была уволена за "повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения".

5 февраля директор сочинской школы, откуда по статье была уволена учительница Елена Носова, вновь не явился на заседание суда. В зал суда пришел представитель школы по доверенности. Елена Носова отказалась проводить суд без присутствия директора школы. Судья согласился с мнением Носовой и перенес заседание на 14 февраля, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Суд откладывается второй раз... Сначала это было неправильное оформление заявления, вернее, его "шапки", а теперь это неявка директора в суд, который должен подписать мировое соглашение. Причины, по которым директор не является, не озвучиваются", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Носова.

"Что качается устных договоренностей в отношении жилья и работы, то пока тоже вопрос не решен. Они ничем не подкреплены", - подчеркнула Елена Носова.

Елена Носова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что параллельно с судебными заседаниями ведется проверка по ее заявлению в отношении администрации школы. По ее словам, она дала в прокуратуре показания относительно состояния школьного класса до выкладки видео в Интернет и после.

При обращении в прокуратуру, по ее словам, она поднимала вопросы незаконного увольнения и преследования в коллективе, об условиях в школе.

"Меня вызывали сегодня (6 февраля) в прокуратуру для дачи пояснений по моему заявлению. Как я поняла, прокуратуру интересует только один вопрос, поднятый в моем заявлении, - состояние школы. Меня спрашивали, действительно ли классы были такими, как показано на видео, и какими они стали после скандала. Я дала пояснения о том, что все, что было написано мной и выложено в Интернет - правда", - рассказала Елена Носова.

"В кабинете 47 биологии, где я преподаю, 15 парт и, соответственно, 30 посадочных мест, а учеников 41... Я зафиксировала этот факт. И попросила учеников, которые остались без мест, написать заявления на имя директора школы", - написала Носова в заявлении в прокуратуру (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В заявлении Носова отметила, что после обращений учеников на нее посыпались выговоры и нарекания, после чего она была уволена, но состояние дел в школе не изменилось, пока она не выложила ролик в Интернет.

Учительница также попросила прокуратуру проверить факты проживания в школьных помещениях и пристройках учителей и членов их семей, в то время как для детей, обучающихся в школе, не хватает мест для получения знаний.

Начальник управления по образованию и науке Ольга Медведева подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", в что помещениях школы проживают учителя и члены их семей.

"Это потому, что учителям негде жить", - отметила Медведева, согласившись, что подобное положение вещей не может быть нормой и не соответствует закону.

Корреспондент "Кавказского узла" также обратилась в школу, чтобы выяснить, почему директор не явился в суд 31 января и 5 февраля. Его заместители затруднились ответить, видели ли его в эти дни.