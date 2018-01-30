Участники школьного конфликта в Сочи пришли к мировому соглашению

30 января 2018, 03:33

Губернатор Краснодарского края Вениамина Кондратьев встретился с участникам школьного конфликта в Сочи, в результате которого "по статье" была уволена учительница Елена Носова. Уволенный педагог и администрация учебного заведения пришли к выводу о необходимости заключить мировое соглашение, согласно которому с Носовой снимается увольнение по статье, а она забирает заявление в суд.

"Кавказский узел" писал, что учительница сочинской школы Елена Носова через суд потребовала восстановить ее в должности. Она считает, что увольнение связано с появлением в Сети ее видеоролика о плохом состоянии одного из школьных кабинетов. В школе прошла внутренняя проверка, по итогам которой учительница была уволена за "повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения". На встрече с Носовой начальник Управления по образованию и науке Сочи Ольга Медведева предложила ей трудоустройство в любую из школ Дагомыса и Хосты и пообещала содействие "с имеющейся статьей об увольнении".

Сегодня, 30 января в кабинете у главы Сочи Анатолия Пахомова назначена встреча сочинской учительницы Елены Носовой и представителей администрации города и школы, откуда ее уволили "по статье". Планируется подписание мирового соглашения, в котором администрация школы обязуется снять статью об увольнении Носовой "за нарушение устава школы", а Носова обязуется отозвать иск. Утверждение мирового соглашения в суде запланировано на 31 января.

Елена Носова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 29 января в школе, откуда она была уволена, она встретилась с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

"Мне лично позвонил по сотовому телефону Вениамин Кондратьев. Он поинтересовался у меня первым делом, действительно ли я говорила, что не желаю его видеть и общаться с ним? Я ему ответила, что не знаю, кто ему такое сказал, но это не правда", - рассказала Носова.

По ее словам, Вениамин Кондратьев предложил встретиться в школе. На встрече присутствовали также директор школы, глава Сочи Анатолий Пахомов, начальник Управления по образованию и науке Сочи Ольга Медведева, а также представители коллектива образовательного учреждения.

"Попытку обвинить меня в том, что я выложила в Интернет ролик, губернатор сразу прервал. Его интересовало только одно, почему школа была в таком состоянии, и почему меня уволили по статье. Он осмотрел школу вместе со всеми. И хочу сказать, что в настоящее время то, что было, и то, что стало - это небо и земля. Губернатору понравилось нынешнее состояние школы и того класса, который попал в Интернет. Но, видимо, те, кто готовился к приезду губернатора, не успели все привести в идеальное состояние и закрыли шкафом осыпавшуюся штукатурку. Я попросила отодвинуть шкаф, и Вениамин Кондратьев смог сам увидеть, в каком состоянии была школьная аудитория", - рассказала Елена Носова.

По ее словам, в ходе беседы все участники конфликта пришли к выводу, что нужно заключить мировое соглашение, убрать статью об увольнении и сделать перерасчет.

"В присутствии губернатора я сказала, что возвращаться в данную школу не буду по ряду причин, начиная от негативного отношения ко мне коллектива и ряда родителей, которые действовали по договоренности против меня, а также по той причине, что считаю заработные платы и оклады учителя в 13 тысяч рублей унизительными и невозможными для выживания", - рассказала Елена Носова.

По ее словам, после того, как ее восстановят на работе и будет произведен перерасчет, она займется поиском работы.

"То, что это будет сфера образования, это точно. Это мое призвание, и я не собираюсь оставлять свою деятельность", - отметила Елена Носова.

"Посетил сочинскую школу №4. Считаю, что вся ответственность за произошедший скандал с увольнением Носовой — на директоре. Учитель должен учить, а администрация школы — создать условия для его работы. В итоге стороны пришли к мировому соглашению", - написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своей странице в Twitter.

Родители учеников назвали Носову хорошей учительницей

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с мамой школьника, которая среди прочих родителей указала в своем заявлении на имя директора школы, что Елена Носова просила ее сына написать заявление о том, что ему негде сидеть.

Напомним, что родители некоторых учеников пожаловались, что Елена Носова требовала от их детей написать заявление на имя директора о том, что в классе не хватает парт и стульев для всех учеников. 25 декабря поступило коллективное заявление пяти родителей, которые указали, что Носова фотографировала их детей без разрешения, классный журнал с оценками и фамилиями, а также выложила фото в социальные сети, чем, по их мнению, нарушила закон.

"Я написала, так как меня удивило, что сын мне это сказал. Потом я увидела ролик и очень сильно удивилась, как наши дети могут учиться в таких условиях? Я спросила сына, почему он мне об этом не сказал. Я думаю, что это хорошая учительница. Сын ее хвалил. И мы бы хотели, чтобы она вернулась в школу. За что ее уволили, понятия не имею", - рассказала мать ученика школы, откуда уволили Елену Носову.

По ее словам, она не думала, что заявление может стать поводом для увольнения Носовой.

Другая мама школьника, написавшая аналогичное заявление на имя директора, также отметила, что "Елена Носова - хороший учитель", и дети были бы рады ее возвращению.

"Как я поняла, после того, как несколько детей, в том числе мой сын, которым не хватало мест в классе, написали заявление на имя директора, руководство обратилось к родителям с просьбой написать заявления на имя директора на саму учительницу", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

По ее словам, ее просила написать заявление классный руководитель сына.

"Она собрала нас всех родителей и предложила написать заявление на Носову. Она объяснила так, что учитель не должна была просить детей писать такие заявления, и что должна понести за то ответственность. Я подумала, что так надо, и поэтому написала. Но я понимаю теперь, что стало причиной увольнения. И понимаю, что благодаря этой учительнице в школе навели порядок", - сказала женщина.

Еще две матери учеников, которые написали заявление на Носову, подтвердили, что сделать это их просила классная руководитель.

"Я не могу сказать, что Елена Носова плохая учительница, я этого никогда и не говорила", - подчеркнула одна из женщина.

Елена Носова подтвердила сведения о том, что попросила детей написать заявление, что им негде сидеть, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.

"Но ситуация не изменилась. Собрали родителей детей, которые написали правду о том, что им негде сидеть во время уроков, и попросили их написать на меня жалобы о моем непедагогичном отношении к детям. То, что детям не были созданы условия обучения, и они писали на коленках, классного руководителя, директора и завуча совершенно не заинтересовало", - отметила Елена Носова.