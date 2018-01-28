Чиновники предложили уволенному педагогу в Сочи пойти на мировую

28 января 2018, 04:15

Начальник управления по образованию и науке Сочи Ольга Медведева провела встречу с учительницей Еленой Носовой, которая была уволена после появления в Сети ее видеоролика о плохом состоянии одного из кабинетов школы. Учительнице было предложено трудоустроиться в любую из школ Дагомыса и Хосты и обещано содействие "с имеющейся статьей об увольнении". Елена Носова заявила, что не согласна с этим предложением и намерена добиваться восстановления на работе.

"Кавказский узел" писал, что учительница сочинской школы Елена Носова через суд потребовала восстановить ее в должности. Она считает, что увольнение связано с появлением в Сети ее видеоролика о плохом состоянии одного из школьных кабинетов. В школе прошла внутренняя проверка, по итогам которой учительница была уволена за "повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения".

О своем увольнении педагог Елена Носова сообщила "Кавказском узлу" с помощью смс-сервиса. По мнению Носовой, ее преследуют за защиту прав школьников.

27 января начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева встретилась с учительницей Еленой Носовой, которая подняла тему разрухи в одной из местных школ, передает присутствовавшая при разговоре корреспондент "Кавказского узла".

Ольга Медведева предложила уволенной по статье учительнице трудоустроиться в любую из двух школ Дагомыса и Хосты, где есть вакансии учителей химии и биологии. При этом начальник управления обещала "оказать содействие при трудоустройстве с имеющейся статьей об увольнении".

Учительница Елена Носова заявила начальнику управления по образованию, что не считает свое увольнение законным, и поэтому "намерена добиться восстановления на работе с выплатой вынужденных прогулов и компенсацией за неоплаченные рабочие часы". Кроме того, Елена Носова предложила Ольге Медведевой "заключить мировое соглашение в суде о восстановлении на работе", где в настоящее время находится ее иск.

Елена Носова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что обратилась в Центральный районный суд Сочи с иском о восстановлении ее в должности учителя местной школы, поскольку считает увольнение незаконным.

На вопрос корреспондента "Кавказского узла", является ли увольнение учителя законным, начальник управления по образованию и науке Сочи Ольга Медведева ответила, что вопрос о восстановлении преподавателя в школе находится в компетенции ее руководства и коллектива учителей.

Она также отказалась сообщить, создавалась ли конфликтная комиссия по поводу заявлений Елены Носовой.

"У вас есть адвокат, у директора школы есть адвокат. Хочу посоветовать, чтобы не я, а адвокаты обговорили приемлемость восстановления. Это также вопрос коллектива", - заявила Ольга Медведева.

Корреспонденту "Кавказского узла" чиновник заявила, что "со статьей возможно взять на работу".

Ольга Медведева рассказала, что в школе, где работала Елена Носова, уже были службы надзора и контроля - прокуратура, Рособрнадзор, Роспожнадзор, Роспотребнадзор и трудовая инспекция.

Елена Носова спросила, почему ее не уведомляли о результатах деятельности этих служб. "А почему вас должны уведомлять?" - спросила Ольга Медведева.

Начальник управления признала, что в утверждениях Елены Носовой о разрухе в школе есть истина, и нарушения действительно были, но руководству учебного заведения не понравилась публичная форма выступления молодого учителя против данных нарушений.

По словам Медведевой, в выходные дни учительский состав школы, ее руководство и она лично занимались благоустройством школы, но не потому, что в Сочи планирует приехать губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а потому, что аналогичные мероприятия проходят и в других школах, а упомянутое учебное заведение взято на особый контроль.

Напомним, что на петицию Елены Носовой отреагировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На своей странице в Twitter он написал, что в ситуации надо разбираться и в ближайший приезд в Сочи он пойдет в школу и лично выяснит, что там произошло.

Петицию с требованием к властям вмешаться в ситуацию Елена Носова опубликована на сайте change.org 24 января.

По данным на 4.10 мск 28 января под петицией стоит 2661 подпись.

Елена Носова рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о словах поддержки, которые оставляют учителя, школьники и их родители под петицией.

"Мне это очень помогает морально. Но материально эта "неравная война" с чиновниками просто выбила меня из колеи. Моя экономика вошла в минус. Мне нечем оплачивать кредит. Я воспитываю маленького ребенка одна", - сказала она.

"То, что мне предложила сегодня начальник управления - трудоустроиться со статьей об увольнении за нарушение устава школы, мне совершенно не подходит. Где гарантия, что меня не уволят второй раз по статье, и тогда я вообще потеряю право работать в образовании. Я не считаю свои действия неправильными и заслуживающими увольнения, поэтому буду добиваться восстановления", - заявила Носова.