Сочинская учительница объяснила свое решение прекратить борьбу с руководством школы

31 января 2018, 18:55

Суд в Сочи сегодня перенес на 5 февраля утверждение мирового соглашения между участниками конфликта в Сочи, после которого была уволена учительница Елена Носова. Причиной решения пойти на мировую Носова назвала усталость от борьбы.

"Кавказский узел" писал, что 29 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился с участниками школьного конфликта в Сочи, в результате которого "по статье" была уволена учительница Елена Носова. Уволенный педагог и администрация учебного заведения пришли к выводу о необходимости заключить мировое соглашение, согласно которому с Носовой снимается увольнение по статье, а она забирает заявление в суд. Утверждение мирового соглашения в суде было запланировано на 31 января.

Учительница сочинской школы Елена Носова через суд потребовала восстановить ее в должности. Она считает, что увольнение связано с появлением в Сети ее видеоролика о плохом состоянии одного из школьных кабинетов. В школе прошла внутренняя проверка, по итогам которой учительница была уволена за "повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения". На встрече с Носовой начальник Управления по образованию и науке Сочи Ольга Медведева предложила ей трудоустройство в любую из школ Дагомыса и Хосты и пообещала содействие "с имеющейся статьей об увольнении".

Накануне заседания мэр Сочи Анатолий Пахомов подтвердил информацию о том, что после встречи с Носовой "была достигнута устная договоренность о подписании мирового соглашения". "Юристы администрации подготовят мировое соглашение, которое будет 31 января озвучено в суде", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" мэр Сочи.

По его словам, "увольнение Носовой по статье будет аннулировано". "Администрация Сочи готова помочь молодому учителю как с трудоустройством, так и в решении жилищного вопроса", - подчеркнул Пахомов.

Заседание сочинского суда по вопросу об утверждении мирового соглашения состоялось сегодня, 31 января. Как заявила корреспонденту "Кавказского узла" Елена Носова, директор школы, из которой она была уволена, до заседания суда "подписал мировое соглашение".

"Сам директор в суд не пришел. Вместо него в суд явился представитель сотрудницы школы, которая меня уволила. Именно она, исполняя обязанности директора школы, приняла решение о моем увольнении. Иск был подан к школе и к исполняющему обязанности директора. Суд счел, что у представителя и.о. директора школы нет полномочий для представления в суде интересов учебного заведения и утверждения мирового соглашения", -рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Носова.



Елена Носова также уточнила, что суд перенес заседание по вопросу об утверждении мирового соглашения на 5 февраля. В свою очередь начальник городского управления по образованию и науке Ольга Медведева заявила о том, что сегодня мировое соглашение не удалось подписать "из-за неправильного составления иска".

"Мировое соглашение не было заключено сегодня потому, что иск был составлен неверно Еленой Носовой. Ответчиком является не директор, а школа. Ходатайство об уточнении ответчика сегодня было подписано Носовой, иск суд планирует рассмотреть на следующем заседании", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Медведева.

Сама Носова считает, что сегодня соглашение "не было заключено по формальной причине". "В моем иске было четко указано, что ответчиком является школа. И так как приказ об увольнении подписала и.о. директора школы, то я ее и указала в своем иске ответчиком", -пояснила Елена Носова.

По ее словам, по просьбе юристов мэрии она "внесла исправления в иск, оставив в нем в качестве ответчика только одну школу". Носова также направила в суд ходатайство "об уточнении ответчика".

Согласие Елены Носовой на мировое соглашение выгодно администрации школы, так как школа "ничего не теряет, увольняя женщину по собственному желанию", считает сочинский адвокат Михаил Охрименко. Адвокат не является защитником Носовой, но согласился прокомментировать ее иск.

"В случае выигрыша иска, администрация обязана была бы выплатить ей деньги за вынужденный прогул, после чего учительница могла бы уволиться сама по собственному желанию", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Охрименко.

Сама Елена Носова заявила корреспонденту, что "устала от борьбы и поэтому идет на мировое соглашение".