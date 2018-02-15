Хамид Ражапов и братья Цетиевы - Хусейн и Саид-Магомед у здания Щербинского суда 27 июня 2017 года. Фото: Татьяна Гантимурова для "кавказского узла".

15 февраля 2018, 03:23

Верховный суд отменил решения судов об аресте Хамида Ражапова и братьев Цетиевых

Президиум Верховного суда РФ отменил постановления о продлении сроков содержания под стражей Хамида Ражапова и братьев Цетиевых – Хусейна и Саид-Магомеда, обвиненных в нападении на сотрудников МЧС в поселке Внуково. Этим же постановлением отменены принятые ранее апелляционные и кассационные определения по делу уроженцев Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 июля 2017 года Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу уроженца Чечни Хамида Ражапова, заявившего о нарушении его прав в связи с продлением ареста по делу о нападении на сотрудников МЧС во Внуково. 

Президиум Верховного суда РФ вынес свое решение 14 февраля, передает корреспондент "Кавказского узла".

Суд основывался на решении Европейского суда по правам человека, пояснила после окончания заседания адвокат уроженцев Чечни Татьяна Окушко.

"В своем решении ЕСПЧ усмотрел явные признаки нарушения прав статьи 5.3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с необоснованной чрезмерной длительностью предварительного заключения под стражу", - констатировала адвокат, добавив, что молодые люди незаконно находились под стражей и домашним арестом с 2014 по 2017 год.

"Кавказский узел" сообщал, что Хамид Ражапов и братья Саид-Магомед и Хусейн Цетиевы были задержаны в сентябре 2014 года. По версии следствия, они избили сотрудников МЧС в районе поселка Внуково, им также были предъявлены обвинения в покушении на убийство восьми человек. Защита настаивала на наличии у всех троих алиби, которое подтверждается записями видеокамер с места их проживания.

Суд неоднократно продлевал Хамиду Ражапову и Хусейну Цетиеву срок содержания под стражей, а Саид-Магомеду Цетиеву - под домашним арестом. 6 января 2016 года адвокатами обвиняемых были направлены жалобы в ЕСПЧ. 27 июня 2017 года суд возвратил дело прокурору, а меру пресечения обвиняемым отменил, в тот же день они были освобождены. Защита заявила, что намерена добиться прекращения дела.

Дело Ражапова и братьев Цетиевых - пример круговой поруки в органах суда и следствия, с которой невозможно справиться без создания независимого наблюдательного института, заявили Владимиру Путину в декабре 2016 года члены Совета по правам человека при президенте РФ.

Примечание:

"Дело о нападении уроженцев Чечни на сотрудников МЧС во Внуково возвращено прокурору", "Уроженцы Чечни на процессе по делу о нападении на сотрудников МЧС заявили об алиби", "Суд отказался проводить открытые слушания по делу о нападении уроженцев Чечни на сотрудников МЧС".

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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