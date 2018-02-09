Матери пропавших дагестанцев потребовали встречи с Васильевым и Бастрыкиным

09 февраля 2018, 18:06

Около 20 женщин, чьи сыновья в разные годы пропали в Дагестане, потребовали сегодня на акции протеста встречи с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым и находящимся в республике руководителем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля 15 матерей, чьи сыновья в разные годы пропали в Дагестане, обратились к врио главы республики Владимиру Васильеву и президенту Владимиру Путину с требованием расследовать насильственные исчезновения молодых мужчин. Женщины подчеркнули, что правоохранительные органы и местные власти не дали им никаких сведений о судьбе сыновей.

30 августа 2017 года, в Международный день пропавших без вести, жительницы Дагестана обратились к Путину с просьбой принять их и посодействовать расследованию уголовных дел о пропаже их сыновей. Только с 19 сентября по 4 октября 2016 года в Дагестане, по подсчетам Правозащитного центра "Мемориал", были похищены 12 человек. К их исчезновениям, предположительно, имеют отношение силовики, сообщили правозащитники.

Матери пропавших дагестанцев собрались сегодня на центральной площади Махачкалы. Часть женщин приехали из Хасавюрта, Каспийска, Дербента и Буйнакска. "Мы узнали, что в республику приехал Александр Бастрыкин, и хотим попасть к нему на прием. Хотим рассказать ему о нашем горе, о наших похищенных детях", - пояснила одна из участниц акции, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Надеемся, что хоть Владимир Васильев нас услышит, и мы получим хотя бы весточку от наших сыновей, узнаем, что с ними", - добавила "Кавказскому узлу" участница акции Равганият Джамалудинова, мать пропавшего Шамиля Джамалудинова.

"Мы несколько раз записывались на прием к Владимиру Васильеву, но никак к нему попасть не можем. В декабре, когда мы приезжали к нему на прием в день приема граждан, нам заявили, что Васильев уехал встречать военных, вернувшихся из Сирии. Сегодня мы вышли сюда в надежде на то, что он нас примет и обратит внимание на наше горе. Мы устали ждать, следствие бездействует - от них мы получаем одни отписки, и они заявляют, что если мы чем-то недовольны, можем обращаться с жалобой в суд. Сколько это будет продолжаться? Прекратите это все, хватит губить нашу молодежь. Если они в чем-то виноваты, то пусть накажут их по закону", - заявила на акции Умрайхан Гасанова, мать пропавшего Ислама Магомедова.

Шамиль Джамалутдинов и Ислам Магомедов пропали вместе с еще двумя жителями Дагестана - их, Гашима Узданова и Пахрудина Махаева, последний раз видели 28 сентября 2016 года. В тот день Магомедов с Уздановым и Махаевым отправились на грузовой "Газели" за цементом на базу, директором которой был Джамалутдинов. После погрузки цемента они приехали в Махачкалу, где пропали, рассказали родственники мужчин сотрудникам Правозащитного центра "Мемориал".

Женщины не попали на прием ни к Васильеву, ни к Бастрыкину. Сотрудники полиции заявили им, что оба уехали. Однако с участницами акции встретился полномочный представитель врио главы Дагестана в Центральном федеральном округе Абидин Карчигаев. После этого участники акции разошлись.

"Абидин Карчигаев сказал, что ознакомится с материалами о похищении наших сыновей, и 14 февраля после обеда он свяжется со мной. Пока мы будем ждать его ответа, посмотрим, что он скажет. Он встретился с нами впервые", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель общественной организации "Сердце матери" Жанна Исмаилова.