Уммупазиль Омарова. Фото https://ru.wikipedia.org/wiki/Омарова,_Уммупазиль_Авадзиевна

08 февраля 2018, 08:42

Уммупазиль Омарова вернулась в правительство Дагестана

Уммупазиль Омарова, занимавшая должность вице-премьера правительства Дагестана и главы республиканского Минобразования до отставки правительства, вновь назначена на этот пост.

Как писал "Кавказский узел", 26 января Уммупазиль Омарова, работавшая уполномоченным по правам человека в Дагестане, заняла пост вице-премьера правительства и главы республиканского Минобразования. Вечером 5 февраля правительство Дагестана было отправлено в отставку.

Отставке правительства Дагестана предшествовало задержание врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования и науки республики Шахабаса Шахова по подозрению в крупном мошенничестве. Басманный суд Москвы отправил всех троих под арест до 5 апреля.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ о новом назначении Уммупазиль Омарова в новом правительстве республики 7 февраля.

Указ вступает в силу со дня его подписания, указано в документе, размещенном на сайте главы Дагестана.

Напомним, что формирование нового правительства республики началось 7 февраля. Премьер-министром назначен Артем Здунов, работавший до этого министром экономики Татарстана. Должность первого вице-премьера Дагестана получил Анатолий Карибов, министром экономики Дагестана назначен Осман Хасбулатов.

Омарова занимала пост первого заместителя председателя правительства Дагестана с августа 2007 по март 2009 года, отмечается в размещенной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" биографии Омаровой. Задержанный Абдусамад Гамидов работал председателем правительства Республики Дагестан с июля 2013 года, сообщается в его биографической справке, размещенной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Новый премьер Дагестана анонсировал масштабную борьбу с коррупцией", "Сотрудники дагестанских министерств опровергли информацию об обысках", "Жители Дагестана сочли кадровые чистки предвыборным маневром Путина".

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