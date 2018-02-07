Жители Дагестана сочли кадровые чистки предвыборным маневром Путина

07 февраля 2018, 19:37

Пользователи дагестанских соцсетей поддержали аресты высокопоставленных чиновников и кадровые чистки в Дагестане, призвав не прекращать борьбу с коррупцией и после выборов президента России. От поддержки бывшего главы Дагестана отказались сенаторы и депутаты, сами оказавшиеся под ударом из-за кадровых чисток.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля по делу о мошенничестве были задержаны и отправлены в Москву врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов. Правительство Дагестана вечером 5 февраля было отправлено в отставку. Чиновникам предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 100 млн рублей, выделенных на соцсферу и инвестпрограмму Дагестана.

Бывший глава республики Рамазан Абдулатипов 5 февраля назвал задержание главы правительства Дагестана и его заместителей "кампанейщиной", заявив, что вместо борьбы с коррупцией эти задержания лишь "держат республику в нервно-психологическом напряжении". "Идут президентские выборы, и в этот момент фактически дискредитируется вся власть республики. Это не нужно делать, еще раз подчеркиваю, борьба с криминалом в Дагестане шла не менее активно и до моего ухода, правоохранительные органы [тогда] очень многое сделали для того, чтобы очистить Дагестан", - сказал Абдулатипов.

Умаханов поспорил с Абдулатиповым о "кампанейщине"

Отставка правительства Дагестана не имеет ничего общего с "кампанейщиной", для республиканской элиты она не стала неожиданностью, заявил заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

"Никакой кампанейщины, как об этом написали некоторые СМИ, в отставке правительства нет. Все это было результатом плановой проверки специальной комиссии и неожиданностью для большинства республиканской элиты не стало", - пояснил сенатор.

Сейчас надо формировать новое правительство, привлекать современных менеджеров

Он также отметил, что отставка правительства не привела к параличу исполнительной власти Дагестана, и те члены правительства, которые не нарушали действующее законодательство и к кому не было претензий, продолжают работать "в плановом порядке".

"Проверка продолжается, причем вопросы и нарекания к ряду членов правительства возникали и раньше, до выводов спецкомиссии по уголовным делам", - цитирует Умаханова 6 февраля РИА "Новости".

С точкой зрения сенатора согласился депутат Госдумы России Умахан Умаханов. "Я считаю, что Владимир Абдуалиевич (Васильев) правильно сделал, что отправил в отставку правительство. И что говорит о профессионализме Васильева, он за короткое время вник во все… И сегодняшние аресты тоже об этом говорят. Я думаю, они и дальше будут продолжаться", – приводит 6 февраля слова Умахана Умаханова дагестанское издание "Черновик".

Васильев проводит кадровые чистки в республике с целью "обеления Дагестана", считает депутат Госдумы России от республики Гаджимет Сафаралиев. "Предыдущий руководитель [Рамазан Абдулатипов] тоже говорил об этом, но, к сожалению, этого не делалось. Сейчас надо формировать новое правительство, привлекать современных менеджеров, которые проявили себя", - цитирует 6 февраля Сафаралиева ТАСС.

При этом аресты дагестанских чиновников, по состоянию на 7 февраля, никак не прокомментировал сенатор Сулейман Керимов, который находится во Франции и обвиняется в отмывании денег.

Депутат Госдумы Ризван Курбанов 5 февраля заявил, что массовые задержания дагестанских чиновников должны перейти в проверку работы правоохранителей. Если вина чиновников будет доказана, наказать нужно и допустивших коррупцию силовиков, отметил Курбанов. "Если будет доказана вина в экономическом преступлении задержанных товарищей, то те силовики, которые отвечали за экономическую безопасность в республике, они либо не состоятельны, либо были с ними в одной упряжке. Поэтому они должны нести такое же наказание", — сказал Курбанов.

Действия Васильева поставили под удар самих сенаторов

Ситуацию с отставкой правительства Дагестана прокомментировал и зампред комитета Совфеда по регламенту Владимир Полетаев. Отставка правительства Дагестана не приведёт к прекращению полномочий сенаторов от республики Сулеймана Керимова и Ильяса Умаханова, срок их полномочий остаётся прежним, отметил он.

"Сулейман Керимов представляет в Совете Федерации Законодательное собрание Дагестана, а вице-спикер Ильяс Умаханов - главу республики", - цитирует 6 февраля Полетаева РИА "Новости".

Звонил Васильев Володя, говорит: "Магомед, я хочу тебя сенатором сделать вместо нашего…"

По словам Полетаева, в соответствии с действующим законодательством срок полномочий обоих сенаторов "закончится с окончанием срока полномочий тех органов власти", которые они представляют в Совете Федерации.

В этом контексте интересным является заявление известного летчика-испытателя, Героя России Магомеда Толбоева. По его утверждению, Владимир Васильев обращался к нему с предложением стать сенатором - членом Совета Федерации.

"Звонил Васильев Володя, говорит: "Магомед, я хочу тебя сенатором сделать вместо нашего…". Я не хочу, говорю, и не буду никогда, потому что тебе 70 и мне скоро 70. В этом возрасте — это предательство детей. Дети должны идти, а не я", - приводит слова Магомеда Толбоева омское издание "Коммерческие вести".

По данным издания, данное заявление Толбоев сделал в ходе визита в Омск, также отметив, что он "категорически отказывается и от претензий на руководство Республикой Дагестан".

Кадровые чистки начались после встречи Васильева с Путиным

По утверждению источника в центральном аппарате МВД России, масштабная чистка системы управления республикой "была напрямую связана с приходом Владимира Васильева".

При этом, по его словам, для возбуждения уголовных дел "не хватало политического решения из федерального центра". "Известно, что решение о чистке региона было принято после встречи Васильева с Путиным", — цитирует 5 февраля источник в МВД издание РБК.

Васильев побывал на приеме у Путина 4 декабря 2017 года, об этом свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте Кремля. Судя по стенограмме встречи, Путин и Васильев сошлись на том, что в республике "все хотят закона".

"Я обращался за помощью по желанию наших граждан навести порядок в республике во всех отношениях. Хочу поблагодарить генерального прокурора за то, что он согласовал новую кандидатуру прокурора. Люди ждут этих решений: и бизнес, и граждане", — заявил Васильев Путину.

Однако по мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, "масштабная чистка в высшем руководстве республики отчасти связана с недавним назначением Владимира Васильева".

"Приход нового руководителя в регион всегда предполагает определенную ревизию предыдущих решений. Я бы не стал жёстко связывать последние события именно с Васильевым, однако в какой-то степени они связаны и с изменениями в руководстве республики", - приводит 6 февраля слова Валеева "Парламентская газета".

Жители Дагестана оценили кадровые чистки позитивно, но с недоверием

Задержания высокопоставленных дагестанских чиновников и кадровые чистки в регионе активно обсуждаются в группах "Голос Дагестана" и "Подслушано в Дагестане" в соцсети "ВКонтакте". Так, в группе "Голос Дагестана" под новостями о задержании главы правительства республики с 5 апреля было оставлено не менее 250 комментариев, в группе "Подслушано в Дагестане" - не менее 200 комментариев.

При этом в основном пользователи соцсетей позитивно оценили аресты высокопоставленных чиновников и действия Владимира Васильева. Многие из жителей Дагестана, вместе с тем, связали действия врио главы региона с предвыборной кампанией Владимира Путина.

“То, что он (Васильев) поймал Мусаева, Гамидова и других, за это огромный плюс его работе, если дальше будет так продолжать - так пускай оставят президентом Дагестана", - написал Сабир Аскандаров.

С Сабиром Аскандаровым поспорил пользователь соцсети под ником Ha Cha. "Я не против него, но я уверен, что в Дагестане немало грамотных патриотов своей республики, которые могут ее возглавить. И самое главное, все эти аресты сделал не Васильев, при всём уважении, без поддержки Москвы его тут давно "послали" бы. Все, что тут творится в последнее время, делается руками Кремля", - привел свою точку зрения пользователь соцсети.

Во главе республики "давно надо было ставить не дагестанца, который свой тухум не подтянет весь", - заявил пользователь соцсети под ником Devid Koperfild.

"Если это не очередные игры Путина, всех должны убрать и назначить молодых, амбициозных лидеров, голодных. Которые будут приносить добро и пользу для республики, а не для себя и своего тухума", - подчеркнул пользователь соцсети Крис Кельвин. По его мнению,"главное, чтобы это все не оказалась предвыборной показухой".

"Нормальные времена наступают, у нас в министерстве ни одного нормального нет", - прокомментировал кадровые чистки в Дагестане Сеймур Агабеков.

"Нормальные времена? Это скорее Путин перед выборами баллы набирает, хотя все же этих воров правильно ловят", - поспорил с ним Магомед Далгатов.

"Да чему вы радуетесь. Их убирают не потому, что они такие преступники. Просто какая-то политика”" - предположил Хабибулла Магомедов.

"Путин перед выборами "замутил", чтобы весь Дагестан наш за него голосовал. Не к добру это все, кто бы они ни были, они наши земляки, хотя и воровали", - прокомментировал аресты чиновников Заур Манафов.

В свою очередь пользователь соцсети под ником Ahmad Goretc отметил, что он последним событиям "не рад". "Не рад тому, что пришел правитель не из нашей республики. Воров забрали, да, наводят порядок, но вот хотел бы, чтобы порядок наводили наши люди", - написал Ahmad Goretc.

"Это предвыборный ход для [...]! Cольют нескольких для вида, а после выборов отпустят. Коррупцию не надо было допускать, чтоб потом с ней бороться", - заявил Якуб Якубов.

"Пока наше общество не образумится, нас будут доить и местные кланы, и московские. В данный момент происходит передел интересов. Москвичи отжимают у местных элит бизнес, прикрываясь зачисткой и т.д.", - отметил в своем комментарии Ян Петров.

Пашаев не исключил привлечения к ответственности "шефа" Гамидова

Все задержанные в Дагестане чиновники являются "прямыми назначенцами Рамазана Абдулатипова", в свою очередь обратил внимание бывший председатель Ассоциации предпринимателей "Южный Дагестан" (2012-2015), экономист Маир Пашаев.

"Мы должны отдавать себе отчет, что дагестанское чиновничество связано круговой порукой. И у всех этих людей был свой "шеф", который давал команду и постоянно требовал свою долю. Возможно, если задержанные дадут соответствующие показания и пойдут на сделку со следствием, бывший "шеф" тоже может быть привлечен к ответственности. После задержания бывших членов команды неминуемо возникнут вопросы к Абдулатипову", - приводятся сегодня слова Маира Пашаева на сайте ФЛНКА.

Избрать Абдусамада Гамидова председателем правительства Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов предложил 25 июля 2013 года. Депутаты Народного собрания Дагестана единогласно проголосовали за утверждение Абдусамада Гамидова председателем правительства республики, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" биографии Абдусамада Гамидова.

Рамазан Абдулатипов, возглавляя Дагестан, делал ставку на "мекегинский" клан, в который входит Абдусамад Гамидов, ранее отмечали дагестанские журналисты. По их словам, под влиянием этой группы находятся три дагестанских города: Махачкала, Каспийск, Избербаш. Журналисты обращали внимание, что интересы "мекегинского" клана также представляет мэр Махачкалы Муса Мусаев, арестованный 24 января

Гамидов заявил, что его дело "шито белыми нитками"

Бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов 6 февраля заявил в суде, что заранее знал точную дату своего задержания и успел позаботиться о членах семьи. Преступления, инкриминируемые Абдусамаду Гамидову и его подчиненным, были совершены в 2013-2014 годах, утверждают следователи.

Абдусамад Гамидов отметил, что он свою вину не признает, но при этом готов сотрудничать со следствием. По его словам, в материалах дела "даже не сходятся цифры".

"Если это дело с 2013 года идёт, что мешало меня для приличия пригласить и допросить в качестве подозреваемого?" — сказал Гамидов. "К хищению бюджетных средств я никакого отношения не имел", - цитирует Гамидова "Интерфакс".

Абдусамада Гамидова суд арестовал до 5 апреля. Видеозапись вынесения решения суда размещена на сервисе YouTube. Судя по видеозаписи, Гамидов спокойно воспринял решение суда, находясь в клетке в зале судебных заседаний.



"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов предварительного следствия подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Гамидова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля 2018 года", - огласила постановление судья.