07 февраля 2018, 23:02

Сотрудники дагестанских министерств опровергли информацию об обысках

Представители Минобразования, Минздрава и Минфина Дагестана сообщили "Кавказскому узлу", что ведомства работают в штатном режиме, опровергнув информацию источников об обысках.

Как писал "Кавказский узел", источники в силовых структурах Дагестана сообщили сегодня о выемке документов в республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП), однако пресс-служба судебных приставов опровергла эту информацию. Позднее информированные источники сообщили об обысках в министерствах образования, финансов и здравоохранения Дагестана, указав, что следственные действия связаны с делом о хищении бюджетных средств.

В январе стало известно о приезде в Дагестан комиссии Генпрокуратуры, а также следователей МВД России и ФСБ для проверки сведений о коррупции местных чиновников и силовиков. 24 января по обвинению в превышении полномочий был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев, 3 февраля - главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. С 6 февраля под арестом находятся обвиняемые в крупном мошенничестве врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и бывший министр образования Шахабас Шахов.

Информация об обысках в министерстве здравоохранения Дагестана не соответствует действительности, сообщили в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".
"На территории ведомства нет сотрудников силовых структур. Министерство работает в штатном режиме", - заявила сотрудник пресс-службы Минздрава Залина Муртазалиева.
В пресс-службе министерства образования также заявили, что ведомство работает в штатном режиме. "Министерство финансов республики работает, как обычно, никаких обысков нет", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства.
Примечание:

"Жители Дагестана сочли кадровые чистки предвыборным маневром Путина", "Следком обнародовал видео богатых домов дагестанских чиновников", "Проверками дагестанских чиновников занялись следователи из Москвы".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 февраля 2018, 06:39

  • Избитый силовиками житель Сочи пожаловался на затяжки в расследовании

    Роман Габаев, избитый 22 декабря в день своей свадьбы силовиками, получил постановление следователя о назначении судебно-медицинской экспертизы. В постановлении следователь ставит перед экспертами вопросы о наличии на теле Романа Габаева повреждений. За время, прошедшее со время инцидента все зажило, а имевшиеся в деле медицинские документы оказались утрачены, заверяет сам Габаев. 

08 февраля 2018, 06:13

08 февраля 2018, 05:55

08 февраля 2018, 05:19

  • Кавказоведы поспорили о возможности повторения дагестанских зачисток в Чечне

    Масштабные проверки после Дагестана могут повториться в других северокавказских республиках, в том числе в Чечне, считает политолог Ахмет Ярлыкапов. Аналогичная ревизия из Москвы в Чечне полностью исключена, уверен политолог Алексей Малашенко. Рамзан Кадыров будет пытаться оказать влияние на формирование правительства Дагестана, полагает журналист Орхан Джемаль.

08 февраля 2018, 04:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты