Сотрудники дагестанских министерств опровергли информацию об обысках

07 февраля 2018, 23:02

Представители Минобразования, Минздрава и Минфина Дагестана сообщили "Кавказскому узлу", что ведомства работают в штатном режиме, опровергнув информацию источников об обысках.

Как писал "Кавказский узел", источники в силовых структурах Дагестана сообщили сегодня о выемке документов в республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП), однако пресс-служба судебных приставов опровергла эту информацию. Позднее информированные источники сообщили об обысках в министерствах образования, финансов и здравоохранения Дагестана, указав, что следственные действия связаны с делом о хищении бюджетных средств.

В январе стало известно о приезде в Дагестан комиссии Генпрокуратуры, а также следователей МВД России и ФСБ для проверки сведений о коррупции местных чиновников и силовиков. 24 января по обвинению в превышении полномочий был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев, 3 февраля - главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. С 6 февраля под арестом находятся обвиняемые в крупном мошенничестве врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и бывший министр образования Шахабас Шахов.

Информация об обысках в министерстве здравоохранения Дагестана не соответствует действительности, со об щили в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

"На территории ведомства нет сотрудников силовых структур. Министерство работает в штатном режиме", - заявила сотрудник пресс-службы Минздрава Залина Муртазалиева.