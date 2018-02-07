07 февраля 2018, 23:02
Сотрудники дагестанских министерств опровергли информацию об обысках
Представители Минобразования, Минздрава и Минфина Дагестана сообщили "Кавказскому узлу", что ведомства работают в штатном режиме, опровергнув информацию источников об обысках.
Как писал "Кавказский узел", источники в силовых структурах Дагестана сообщили сегодня о выемке документов в республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП), однако пресс-служба судебных приставов опровергла эту информацию. Позднее информированные источники сообщили об обысках в министерствах образования, финансов и здравоохранения Дагестана, указав, что следственные действия связаны с делом о хищении бюджетных средств.
В январе стало известно о приезде в Дагестан комиссии Генпрокуратуры, а также следователей МВД России и ФСБ для проверки сведений о коррупции местных чиновников и силовиков. 24 января по обвинению в превышении полномочий был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев, 3 февраля - главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. С 6 февраля под арестом находятся обвиняемые в крупном мошенничестве врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и бывший министр образования Шахабас Шахов.
Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"