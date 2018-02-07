07 февраля 2018, 22:00

Министром экономики Дагестана назначен Осман Хасбулатов

Директор республиканского многофункционального центра по оказанию госуслуг Осман Хасбулатов стал министром экономики и территориального развития Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что врио главы Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил в отставку правительство республики после того, как были задержаны и доставлены в Москву врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов. 6 февраля все они были арестованы до 5 апреля.

Новым главой правительства Дагестана назначен Артем Здунов, а первым вице-премьером - Анатолий Карибов. Пользователи дагестанских соцсетей поддержали аресты высокопоставленных чиновников и кадровые чистки в Дагестане, призвав не прекращать борьбу с коррупцией и после выборов президента России.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ о назначении Османа Хасбулатова сегодня.

Делегация Татарстана 5 февраля посетила дагестанский МФЦ, который возглавлял Хасбулатов, и нашла его одним из лучших в стране, заявил новый дагестанский премьер Артем Здунов, до сегодняшнего назначения бывший министром экономики Татарстана. Здунов отметил, что приглашал Хасбулатова наладить работу МФЦ в Татарстане, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Многофункциональный центр по оказанию госуслуг в республике – это разветвленная сеть филиалов, состоящая из 57 центров и более 435 удаленных офисов в городах и районах республики. Благодаря его работе доступ к получению услуг по принципу "одного окна" имеет 98% населения, проинформировали "Кавказский узел" в пресс-службе МФЦ Дагестана.
Ранее, в декабре 2015 года, сотрудники районных и городских офисов МФЦ Дагестана провели в интернете акцию, направленную на поддержку Османа Хасбулатова, который решением экс-главы Рамазана Абдулатипова был отстранен от занимаемой должности и переведен на работу заместителем министра транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан. На его место был назначен экс-министр связи и телекоммуникаций Юсуп Малламагомедов, сообщила в декабре 2015 года "Наша версия на Северном Кавказе".
Примечание:

"Источники сообщили об обысках в офисе и дома у мэра Махачкалы", "Суд оставил Амирова в колонии", "Журналисты связали рост акций протеста в Дагестане с приходом Васильева".

Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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