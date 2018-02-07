07 февраля 2018, 22:00
Министром экономики Дагестана назначен Осман Хасбулатов
Директор республиканского многофункционального центра по оказанию госуслуг Осман Хасбулатов стал министром экономики и территориального развития Дагестана.
"Кавказский узел" писал, что врио главы Дагестана Владимир Васильев 5 февраля отправил в отставку правительство республики после того, как были задержаны и доставлены в Москву врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов. 6 февраля все они были арестованы до 5 апреля.
Новым главой правительства Дагестана назначен Артем Здунов, а первым вице-премьером - Анатолий Карибов. Пользователи дагестанских соцсетей поддержали аресты высокопоставленных чиновников и кадровые чистки в Дагестане, призвав не прекращать борьбу с коррупцией и после выборов президента России.
Врио главы Дагестана Владимир Васильев подписал указ о назначении Османа Хасбулатова сегодня.
Делегация Татарстана 5 февраля посетила дагестанский МФЦ, который возглавлял Хасбулатов, и нашла его одним из лучших в стране, заявил новый дагестанский премьер Артем Здунов, до сегодняшнего назначения бывший министром экономики Татарстана. Здунов отметил, что приглашал Хасбулатова наладить работу МФЦ в Татарстане, сообщает корреспондент "Кавказского узла".
Автор: Тимур Исаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"