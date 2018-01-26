Старейшины Панкисского ущелья потребовали встречи с главным прокурором Грузии

26 января 2018, 18:02

Встреча с главой прокуратуры необходима для объективного расследования дела о смерти Темирлана Мачаликашвили, сообщили сегодня старейшины Панкисского ущелья и представители салафитской общины. Мать Мачаликашвили заявила о невиновности сына и предположила, что он мог быть убит по ошибке.

Как писал "Кавказский узел", 19-летний Темирлан Мачаликашвили, тяжело раненный в голову при спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря скончался в больнице 10 января. По версии СГБ Грузии, Мачаликашвили попытался бросить в силовиков гранату, поэтому спецназовцы выстрелили в него. Родственники опровергли эту версию, а прокуратура начала следствие по делу о превышении силовиками полномочий.

Немедленно должна состояться встреча с генпрокурором Ираклием Шотадзе, чтобы следствие не затягивалось и велось объективно. Местные жители также требуют ответа, почему спецоперация была проведена такими методами и почему стреляли в спящего молодого человека, сообщает сегодня со ссылкой на заявление старейшин и представителей салафитской общины Панкисского ущелья "ИнтерПрессНьюс".

В свою очередь семья Мачаликашвили потребовала наказать всех участников спецоперации, включая высокопоставленных силовиков. "Силовики убили моего абсолютно невиновного сына в постели. Моего сына и Руслана Алдамова называли одним именем, мы живем в одном районе, думаю, поэтому они ошиблись. Могли же сказать, что вы окружены, сдавайтесь", - цитирует сегодня мать Темирлан Мачаликашвили Медико Маргошвили "Грузия online".

Служба госбезопасности Грузии 26 декабря 2017 года объявила о задержании в Панкисском ущелье граждан Грузии - Зураба Горнакашвили, Руслана Алдамова, Рамаза Маргошвили и Бадура Чапанашвили, связанных, по версии следствия, с разыскиваемым в России и включенным в санкционный список Минфина США Ахмедом Чатаевым, убитым в ходе спецоперации в Тбилиси. В свою очередь представители задержанных в Панкиси отвергли их связи с Чатаевым.

В том, что силовики ошиблись, уверен и задержанный в ходе спецоперации в Панкисском ущелье Руслан Алдамов, заявила сегодня его адвокат Мариам Кублашвили. "Алдамов мне сказал, что у него есть подозрение, что его перепутали с Темирланом Мачаликашвили", - заявила Кублашвили.

По словам адвоката, Алдамова спросили, как его зовут, уже после задержания. "Он вспоминает один важный фрагмент. Напомню, что он сдался по своей воле, лег на пол, поднял руки. Когда, после этого, его выводили из комнаты, его осмотрели несколько раз и задали необычный вопрос - как его зовут и может ли он назвать свои имя и фамилию. Он спросил: почему задали этот вопрос, если и так знаете мои имя и фамилию, пришли в мой дом и задержали меня?" - цитирует Кублашвили "Sputnik-Грузия".

При этом адвокат подчеркнула, что ее подзащитный не связан с Чатаевым. "Не было никаких связей. Нет никаких доказательств, улик и фактов того, что Руслан Алдамов знал, что люди чеченской национальности были ликвидированы и что эти люди были связаны с Ахмедом Чатаевым", - сказала Кублашвили.

Комментариев представителей силовых структур по поводу требования жителей Панкиси, заявлений Медико Маргошвили и Мариам Кублашвили пока не поступало.

Напомним, что, по утверждению спецслужб, задержанные в Панкиси "непосредственно руководили проникновением группы Ахмеда Чатаева в Грузию", обеспечивая членов группировки жильем, едой, мобильной связью и другими вещами. На обнародованных СГБ видеокадрах Темирлан Мачаликашвили передвигается по Тбилиси вместе с убитыми в ходе спецоперации в Тбилиси Шоаипом Борзиевым и Асланбеком Солтахмадовым.

Детали спецоперации в Тбилиси описаны в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси". Этнический чеченец, уроженец Ведено Чатаев был заподозрен в причастности к организации теракта в Стамбульском аэропорту в июне 2016 года, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Ахмеда Чатаева.