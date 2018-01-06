06 января 2018, 00:35

Представители задержанных в Панкиси отвергли их связи с Чатаевым

Задержанные в Панкисском ущелье Руслан Алдамов и Темирлан Мачаликашвили были только поверхностно знакомы с членами группы Чатаева, эти контакты не доказывают их вины, заявили 5 января адвокат Алдамова и сестра Мачаликашвили.

Как писал "Кавказский узел", Служба госбезопасности (СГБ) Грузии 26 декабря объявила о задержании в Панкисском ущелье пятерых граждан Грузии, связанных с нейтрализованной при спецоперации в Тбилиси 21-22 ноября группой предполагаемых боевиков. Четверо задержанных - Зураб Горнакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили, Бадур Чапанашвили - арестованы, а пятый, Темирлан Мачаликашвили, госпитализирован с тяжелым ранением в голову. Силовики объяснили, что стреляли в молодого человека, когда тот хотел бросить в них гранату.

По информации силовиков, в Тбилиси вместе с Ахмедом Чатаевым были убиты граждане России Ибрагим Адашев и Асланбег Солтахмадов, а гражданин России Шоиап Борзиев, разыскиваемый по обвинению в терроризме, был задержан.

Руслан Алдамов, арестованный по обвинению в поддержке терроризма после спецоперации в Панкиси, отвергает обвинение в связях с Ахмедом Чатаевым и его группой, заявила 5 января его адвокат Мариам Кублашвили.

По информации адвоката, Алдамов действительно контактировал с одним из выходцев из Чечни, убитых при спецоперации в Тбилиси в ноябре, однако не знал о его деятельности. Человек, которого Алдамов опознал по фотографии следствия, - не Ахмед Чатаев, подчеркнула Кублашвили.

"Руслан Алдамов опознал одного из них. Он отметил, что где-то с ним встречался, но не имел представления о его деятельности", - цитирует слова Мариам Кублашвили Interpressnews.

По утверждению спецслужб, задержанные в Панкиси "непосредственно руководили проникновением группы Ахмеда Чатаева в Грузию", обеспечивая членов группировки жильем, едой, мобильной связью и другими вещами. На обнародованных СГБ видеокадрах Темирлан Мачаликашвили передвигается по Тбилиси вместе с Шоаипом Борзиевым и Асланбеком Солтахмадовым. Кроме того, силовики сообщили об изъятом в квартире Чатаева банковском договоре на имя Мачаликашвили.

Близкие раненного при спецоперации в Тбилиси Темирлана Мачаликашвили также не считают доказанной его связь с Ахмедом Чатаевым. Мачаликашвили знал по Панкиси некоторых людей, которых следствие связывает с Чатаевым, но банковского счета у Темирлана не было, уверяют родственники.

Сестра молодого человека Ната Мачаликашвили уточнила, что Темирлан и другие жители ущелья знали задержанного в Тбилиси Шоаипа Борзиева, но под другим именем, сообщает "Грузия Online".

Ранее единственный задержанный в ходе тбилисской спецоперации был назван другим именем - в прокуратуре сообщали, что это гражданин России Саид Дудаев. О спецоперации в Тбилиси можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси".

Защитник Руслана Алдамова указывает, что аутентичность распространенных СГБ видеокадров еще не доказана и сами по себе эти кадры не доказывают виновность обвиняемых.

"На видеокадрах нет признаков нарушения. Одно лишь знакомство с лицами террористической группы не говорит о преступных намерениях моих подзащитных, должны быть доказаны их реальные планы", - приводит слова Мариам Кублашвили 5 января 1tv.ge.