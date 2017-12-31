31 декабря 2017, 17:21

Родители раненного силовиками в Панкиси затребовали материалы следствия

Отец раненного в ходе спецоперации 19-летнего жителя Панкиси Темирлана Мачаликашвили потребовал признать семью потерпевшими и ознакомить их с материалами дела.

"Кавказский узел" писал, что один из задержанных 26 декабря в ходе спецоперации в Панкисском ущелье, 19-летний Темирлан Мачаликашвили, был госпитализирован с тяжелым ранением в голову. 30 декабря врачи сообщили об ухудшении его состояния.

По версии СГБ Грузии, силовики ранили его, когда он хотел бросить в них гранату. Родственники опровергли эту версию, а прокуратура 27 декабря начала в связи с ранением молодого человека следствие по статье о превышении силовиками полномочий (п."б" ч.3 ст.333 УК Грузии). У спецназа не было необходимости стрелять в Мачаликашвили, заявила адвокат Мариам Кублашвили. Мачаликашвили был ранен в результате ошибки спецназа, считает председатель "Фонда интеграции Кавказа" Умар Идигов.

Местные старейшины повторяют версию Службы госбезопасности, заявил сегодня отец Темирлана Мачаликашвили. "Пусть признают мою семью потерпевшими и дадут ознакомиться со всеми материалами дела против моего сына. До того, как я увижу документы своими глазами, я не поверю обвинениям", - заявил он, добавив, что намерен "бороться по закону".

Мачаликашвили также рассказал, что силовики при обыске изъяли крупную сумму денег. По его словам, недавно домой вернулась его дочь, пять лет проработавшая в Германии. "Дочь накопила деньги на квартиру, которые привезла с собой. Эти деньги также изъяли при обыске", - сказал он в эфире телекомпании "Рустави 2".

26 декабря пятеро граждан Грузии - Зураб Горнакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили, Бадур Чапанашвили и Темирлан Мачаликашвили - были задержаны после спецоперации в селах Омало и Дуиси в Панкисском ущелье. Всем им, кроме Мачаликашвили, предъявили обвинение в поддержке терроризма, повлекшей тяжкие последствия, они были арестованы. Обвиняемым в финансировании терроризма грозит от 17 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение, сообщила пресс-служба СГБ Грузии. Силовики утверждают, что задержанные были связаны с Ахмедом Чатаевым, убитым в ходе спецоперации в Тбилиси 21-22 ноября вместе с еще двумя подозреваемыми. О спецоперации в Тбилиси можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси".

Многие вопросы о том, как была спланирована операция, остаются без ответа, считает депутат грузинского парламента от партии "Европейская Грузия" Серго Ратиани. У президента Грузии также есть вопросы о специальной операции в Панкиси, однако он считает, что нужно дождаться завершения расследования, которое проводят спецслужбы. "Мы должны также учитывать, что из-за специфики этой службы определенная информация не может быть на начальном этапе и, вероятно, даже не в конце расследования", - отметил Георгий Маргвелашвили, передает корреспондент "Кавказского узла" информацию, озвученную в эфире грузиноязычной телекомпании "Рустави 2".

С ними не согласен депутат грузинского парламента от правящей партии "Грузинская Мечта" Каха Кахиани. "Все вопросы по спецоперации в Панкиси после встречи со старейшинами сняты", - заявил сегодня в эфире телекомпании "Имеди".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"