Житель Грузии заподозрен в пособничестве Чатаеву

22 января 2018, 23:38

Анатолий Бердзенишвили, задержанный сегодня в Тбилиси, помог проникнуть на территорию Грузии террористам во главе с Ахмедом Чатаевым, заявила Служба госбезопасности Грузии.

"Кавказский узел" сообщал, что 9 января в Грузии был задержан Зураб Идоидзе. По данным спецслужб, Зураб Идоидзе подвез Чатаева и членов его группировки из турецкого города Хопа к дороге в Грузию. Кроме того, в Турции был арестован гражданин Грузии Гоча Сагинадзе, знакомый с Чатаевым.

21-22 ноября 2017 года в Тбилиси прошла спецоперация, в ходе которой были убиты Ахмед Чатаев и еще двое предполагаемых боевиков, один человек был задержан. 26 декабря Служба госбезопасности Грузии объявила о задержании в Панкисском ущелье пятерых граждан Грузии, заподозренных в связях с группой Чатаева, однако они не признали своей вины. Сегодня один из задержанных, раненный силовиками в голову, скончался.

По данным Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, в Тбилиси задержан еще одного подозреваемый в пособничестве террористам. Согласно распространенной в СГБ информации, сотрудники контртеррористического департамента ведомства задержали гражданина Грузии Анатолия Бердзенишвили.



"Следствием на данном этапе установлено, что задержанный Бердзенишвили посещал Турцию с целью оказания помощи Чатаеву и членам его группировки", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте Службы государственной безопасности.



В сообщении также утверждается, что Бердзенишвили вместе с двумя ранее задержанными Зурабом Горнакашвили и Зурабом Идоидзе “помог террористам добраться до так называемой "зеленой линии" границы, откуда впоследствии Чатаев и его сообщники проникли на территорию Грузии”.



По информации СГБ, расследование ведется по статье о финансировании терроризма, другой материальной поддержки или обеспечении ресурсами террористической деятельности, что привело к тяжелым последствиям.

Детали спецоперации в Тбилиси описаны в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси". Этнический чеченец, уроженец Ведено Чатаев был заподозрен в причастности к организации теракта в Стамбульском аэропорту в июне 2016 года, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Ахмеда Чатаева.