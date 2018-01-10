10 января 2018, 09:37

Темирлан Мачаликашвили умер в больнице

19-летний житель Панкиси, который был тяжело ранен силовиками при спецоперации 26 декабря 2017 года, сегодня скончался, сообщил его лечащий врач.

Как писал "Кавказский узел", 19-летний Темирлан Мачаликашвили, тяжело раненный в голову при спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года, находился в реанимации.

По версии СГБ Грузии, силовики ранили Мачаликашвили, когда он попытался бросить в них гранату. Родственники опровергли эту версию, а прокуратура начала следствие по делу о превышении силовиками полномочий (п."б" ч.3 ст.333 УК Грузии). У спецназа не было необходимости стрелять в молодого человека, убеждена адвокат Мариам Кублашвили.

О смерти Мачаликашвили сегодня в эфире "Общественного вещателя Грузии" сообщил врач клиники имени архангела Михаила, профессор Заза Лурсманашвили, передал корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, к утру состояние пациента ухудшилось, и спасти его не удалось. "Темирлан Мачаликашвили умер cегодня в 08.00 (07.00 мск. – Прим. "Кавказского узла")", - сказал Заза Лурсманашвили.

Ранее сегодня утром адвокат Мачалакашвили Мариам Кублашвили сообщила в эфире "Рустави-2", что Минздрав Грузии договорился со стамбульской клиникой "Кох" о дальнейшем лечении Темирлана Мачаликашвили. Предполагалось, что пациента и его родителей доставят в Турцию вертолетом, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Переговоры закончились успешно. Турецкая клиника, которая была выбрана семьей, согласна. Был отправлен счет-фактура, получено письмо от министерства здравоохранения, гарантийное письмо, отправленное родителям. Эти данные мы отправили в турецкую клинику. Мы получили подтверждение, и теперь нам нужно перевести деньги. После этих процедур у нас нет существенных возражений", - сказала адвокат.

Напомним, что грузинские врачи согласились на перевод пациента в зарубежную клинику. Министр здравоохранения Давид Сергиенко заявил, что все расходы на лечение оплатят власти Грузии. Пациентом были готовы заняться две турецкие клиники, одна из которых найдена Минздравом, а вторая - родственниками. При этом Минздрав Грузии 8 января сообщил об отказе берлинской клиники "Шарите" принять раненого. Это заявление прозвучало после того, как родственники пациента по договоренности с "Шарите" попросили Минздрав оплатить лечение в Германии, сказал отец пациента Малхаз Мачаликашвили.

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"