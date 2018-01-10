Сотрудник силовых структур. Турция. Фото: REUTERS/Murad Sezer

10 января 2018, 20:18

Турецкие власти арестовали знакомого с Чатаевым гражданина Грузии

Гражданин Грузии Гоча Сагинадзе, задержанный в Турции по обвинению в связях с террористами, взят под стражу, его жене назначена депортация.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря стало известно о задержании в Турции гражданина Грузии Гочи (Али) Сагинадзе, знакомого Ахмеда Чатаева. Турецкие правоохранители задержали Сагинадзе по просьбе грузинских силовиков, установивших после изучения мобильного телефона Чатаева его контакты.

Разыскиваемый в России и включенный в санкционный список Минфина США Ахмед Чатаев оказался одним из трех убитых при спецоперации в Тбилиси 21-22 ноября, детали которой описаны в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси". Этнический чеченец, уроженец Ведено Чатаев был заподозрен в причастности к организации теракта в Стамбульском аэропорту в июне 2016 года, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Ахмеда Чатаева.

Суд в Турции назначил задержанному в провинции Трабзон Гоче Сагинадзе заключение, а его жена, задержанная вместе с ним, ожидает депортации, сообщило сегодня со ссылкой на турецкое издание издание Milliyet агентство "Интерпрессньюс".

По информации турецких силовиков, при обыске в доме Гочи Сагинадзе были найдены фото, подтверждающие его связи с террористами в Сирии. Срок заключения Сагинадзе в Турции и детали о его контактах с Ахмедом Чатаевым не уточняются.

Ранее сообщалось, что у Сагинадзе, который вместе с женой жил в Турции нелегально, найдены материалы, связанные с запрещенной террористической организацией "Исламское государство"*.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.  Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная судом во многих странах мира, в том числе в России и США.

Примечание:

"Представители задержанных в Панкиси отвергли их связи с Чатаевым", "Силовики рассказали о связи задержанных в Панкиси с Чатаевым", "Силовики назвали имена убитых в тбилисской спецоперации".

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