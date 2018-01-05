Спецоперация в Тбилиси. Декабрь 2017 г. Фото: Mzia Saganelidze (RFE/RL)

05 января 2018, 17:49

Немецкие врачи отказались лечить Мачаликашвили

После отказа руководства немецкой клиники принять Темирлана Мачаликашвили, раненного при спецоперации в Панкиси, грузинские врачи сегодня продолжили переговоры о его лечении в одной из зарубежных больниц.

Как писал "Кавказский узел", 4 января консилиум согласился на лечение Темирлана Мачаликашвили в зарубежной клинике.

19-летний Темирлан Мачаликашвили, тяжело раненный в голову в спецоперации 26 декабря 2017 года, находится в реанимации. Его отец заявил, что семья доверяет грузинским врачам, но хочет привлечь к лечению сына зарубежных специалистов. 3 января министр здравоохранения Давид Сергиенко заявил, что все расходы на лечение оплатят власти Грузии.

Администрация клиники в Германии заявила, что не готова принять Темирлана Мачаликашвили на лечение, сообщает сегодня "Новости-Грузия".

Такое решение руководство клиники приняло после ознакомления с заключением о состоянии пациента. Продолжаются переговоры о возможности госпитализировать Мачаликашвили в одну из клиник в Турции или в Европе, уточняет издание.

Напомним, что во время спецоперации в Панкиси силовики ранили Мачаликашвили, по версии СГБ Грузии, при его попытке бросить в них гранату. Родственники опровергли эту версию, а прокуратура начала следствие по делу о превышении силовиками полномочий (п."б" ч.3 ст.333 УК Грузии). У спецназа не было необходимости стрелять в Мачаликашвили, убеждена адвокат Мариам Кублашвили.

Примечание:

"Силовики рассказали о связи задержанных в Панкиси с Чатаевым", "Родители раненного силовиками в Панкиси затребовали материалы следствия", "Пострадавшим при спецоперации в Грузии выделена финансовая помощь".

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05 января 2018, 17:49

  • Немецкие врачи отказались лечить Мачаликашвили

    После отказа руководства немецкой клиники принять Темирлана Мачаликашвили, раненного при спецоперации в Панкиси, грузинские врачи сегодня продолжили переговоры о его лечении в одной из зарубежных больниц.

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