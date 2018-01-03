03 января 2018, 16:16

Состояние раненного в спецоперации в Панкиси оценивается как крайне тяжелое

Власти Грузии полностью оплатят лечение раненного во время спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили, заявил сегодня министр здравоохранения Давид Сергиенко

Как писал "Кавказский узел", Темирлан Мачаликашвили после ранения в голову в ходе спецоперации подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Отец раненого заявил, что семья доверяет грузинским медикам, но хочет привлечь к лечению сына специалистов из России или других стран. 2 января, по данным врачей, состояние Мачаликашвили "ухудшилось в несколько раз".

По версии СГБ Грузии, во время спецоперации в Панкиси 26 декабря 2017 года силовики ранили 19-летнего Темирлана Мачаликашвили при его попытке бросить в них гранату. Родственники опровергли эту версию, а прокуратура начала следствие по статье о превышении силовиками полномочий (п."б" ч.3 ст.333 УК Грузии). У спецназа не было необходимости стрелять в Мачаликашвили, считает адвокат Мариам Кублашвили.

"Состояние пациента остается крайне тяжелым. Была и небольшая отрицательная динамика в течение этих двух дней. Что касается иностранных врачей, то мы общались с несколькими. Один из них, по информации родителей, сегодня собирается приехать в Тбилиси и прийти в нашу клинику, чтобы на месте ознакомиться с состоянием пациента, а другой высказал мнение, что возможно пациента перевезут в их клинику. Он попросил время для ознакомления с документами, а также выслушал от меня конкретные детали о состоянии здоровья пациента", - цитируют сегодня заявление врача больницы Святого Архангела Михаила Зазы Лурсманишвили "Новости-Грузия".

По словам отца Темирлана Мачаликашвили Малхаза Мачаликашвили, приглашенный из-за рубежа врач уже в Грузии, сообщает "ИнтерПрессНьюс".

"У нас все еще критическое состояние (...) Ожидаем врача. Как мне известно, врач находился в Америке, откуда полетел в Москву и затем прибыл в Грузию", - заявил Малхаз Мачаликашвили.



Министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко сегодня посетил Темирлана Мачаликашвили.

По словам министра, ведомство возьмет на себя все необходимые расходы на лечение раненого. В ближайшее время состоится консилиум, в ходе которого еще раз оценят состояние пострадавшего, обсудят дальнейшее лечение и возможность его транспортировки за границу.

В свою очередь старейшины в Панкиси в распространенном 2 января обращении призвали правительство и прокуратуру предпринять эффективные шаги в расследовании, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

26 декабря после спецоперации в селах Омало и Дуиси в Панкисском ущелье были задержаны пятеро граждан Грузии - Зураб Горнакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили, Бадур Чапанашвили и Темирлан Мачаликашвили. По версии следствия, задержанные были связаны с Ахмедом Чатаевым, убитым в спецоперации в Тбилиси 21-22 ноября. Подробности спецоперации в Тбилиси приведены в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси".

Судебное заседание по делу Мачаликашвили назначено на 22 января, однако адвокат не исключает, что оно будет отложено, так как подготовиться к этому времени не успеют ни сторона обвинения, ни защита, передает "Sputnik-Грузия".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"