Спецоперация в Грузии. Фото © Sputnik / Levan Avlabreli, https://sputnik-georgia.ru/incidents/20171226/238694682/Chataev-planiroval-terakty-protiv-posolstv-v-Gruzii-i-Turcii-dannye-SGB.html

02 января 2018, 15:13

Ухудшилось состояние раненного во время спецоперации в Панкиси

Показатели здоровья Темирлана Мачаликашвили, раненного силовиками во время спецоперации в Панкисском ущелье, ухудшились в несколько раз, сообщил сегодня его лечащий врач.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря 2017 года лечащий врач сообщил об ухудшении состояния Темирлана Мачаликашвили, который после ранения в голову находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Отец раненого заявил, что семья доверяет грузинским медикам, но хочет привлечь к лечению сына специалистов из России или других стран.

По версии СГБ Грузии, во время спецоперации в Панкиси 26 декабря 2017 года силовики ранили 19-летнего Темирлана Мачаликашвили при его попытке бросить в них гранату. Родственники опровергли эту версию, а прокуратура начала следствие по статье о превышении силовиками полномочий (п."б" ч.3 ст.333 УК Грузии). У спецназа не было необходимости стрелять в Мачаликашвили, считает адвокат Мариам Кублашвили.

Состояние Темирлана Мачаликашвили ухудшилось, сообщил сегодня врач многопрофильной клиники имени архангела Михаила Заза Лурсманишвили. По его словам, осложнились показатели пациента "по некоторым направлениям", а анализы раненого ухудшились "в несколько раз".

Заза Лурсманишвили уточнил, что отправил иностранным коллегам все показатели здоровья пациента, но пока ответа по поводу приезда в Тбилиси от зарубежных врачей не поступило, пишет "Sputnik Грузия".

Отец пациента Малхаз Мачаликашвили настаивает на том, чтобы его сына осмотрели нейрохирурги из России и Турции. Однако руководитель клиники архангела Михаила считает, что приглашение иностранных хирургов не изменит состояния пациента, информируют сегодня "Новости-Грузия".

Отметим, что четверо других задержанных 26 декабря 2017 года граждан Грузии - Зураб Горнакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили и Бадур Чапанашвили – заключены под стражу по обвинению в поддержке терроризма, повлекшей тяжкие последствия. Им грозит от 17 лет до бессрочного лишения свободы. Силовики считают, что задержанные были связаны с Ахмедом Чатаевым, убитым в ходе спецоперации в Тбилиси 21-22 ноября 2017 года, о которой можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси".

Примечание:

"Родители раненного силовиками в Панкиси затребовали материалы следствия", "Пострадавшим при спецоперации в Грузии выделена финансовая помощь", "Спецоперация в Тбилиси повлияла на дагестанский турбизнес".

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