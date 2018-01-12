12 января 2018, 22:11

50 горняков провели пикет в Гуково

Минпром Ростовской области попросил шахты выдать бывшим сотрудникам "Кингкоула" пайковой уголь, сказал сегодня на акции горняков представитель профсоюза. Член инициативной группы шахтеров сообщила о выплатах долгов по зарплате работникам компании "Алмазная".

Как писал "Кавказский узел", шахтеры провели 28 декабря 2017 года акцию протеста в Гуково, на которой пожаловались, что не получили обещанный чиновниками уголь. Местные власти не согласовали им пикеты на 9, 10 и 11 января.

Шахтеры из города Гуково, работавшие на шахтах компании "Кингкоул", требуют погашения долгов по зарплате и регулярно проводят пикеты. По подсчетам инициативной группы, шахтерам должны 374 миллиона рублей.

Сегодня на пикете возле ДК поселка шахты "Ростовская" в Гуково собрались 50 человек. Сотрудник местного профсоюза Юрий Чебурков сообщил горнякам, что организация отправила в региональное министерство промышленности и энергетики списки на получение паевого угля, а Минпром, в свою очередь, направил на четыре действующие в Ростовской области шахты письма с просьбой выделить шахтерам уголь, сообщает корреспрондент "Кавказского узла".

Работники шахты ОАО "УК Алмазная" получают в настоящее время выплаты долгов по зарплате, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представительница инициативной группы шахтеров Татьяна Авачёва. По ее словам, людям перечисляют от 20 до 45 тысяч рублей, выплаты делаются из средств, вырученных с продажи оборудования компании.

22 сентября 2017 года часть имущества обанкротившейся угольной компании "Алмазная", входящей в группу компаний "Кингкоул", была продана на аукционе за 80 млн рублей при начальной стоимости более 133 млн рублей.

Власти согласовали шахтерам пикеты на 15 января возле ДК поселка шахты "Ростовская" и на 16 января возле ДК "Антрацит". Кроме того, сегодня горняки также подали заявление на пикет в Гуково 18 января, сообщила Татьяна Авачёва. По ее словам, протестующие планируют провести пикеты в Зверево и Красном Сулине, гле также проживают бывшие работники "Кингкоула".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"