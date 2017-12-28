28 декабря 2017, 15:58

Гуковским шахтерам отказано в согласовании трех акций

Сегодня на акции в Гуково горняки узнали о том, что власти города не согласовали им пикеты на 9, 10 и 11 января. Шахтеры пожаловались также, что не получили обещанный чиновниками уголь.

Как писал "Кавказский узел", шахтеры из города Гуково, работавшие на шахтах компании "Кингкоул", требуют погашения долгов по зарплате и регулярно проводят пикеты. По подсчетам инициативной группы, шахтерам должны 374 миллиона рублей. На пикете 27 декабря они пожаловались на судебную волокиту при рассмотрении исков о получении пайкового угля.

Сегодняшний пикет шахтеров в Гуково был согласован с властями города. Возле ДК "Шахты Ростовская" собралось 50 человек, сообщила представитель инициативной группы шахтеров Татьяна Авачёва. Она рассказала, что двое участников пикета переоделись в костюмы Дедов Морозов и поздравили собравшихся с наступающим праздником.

Также на пикете Татьяна Авачёва объявила, что власти города не согласовали проведение пикетов, которые планировались на 9, 10 и 11 января. Письменно, по словам Авачевой, горнякам предложили найти другое место, так как это будет занято. «В устной форме сказали, что в эти дни на этом месте партия «Единая Россия» будет проводить свои мероприятия», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Авачёва.

Комментируя поданные шахтерами в суд иски по поводу получении пайкового угля, Татьяна Авачёва отметила, что всего без угля остались примерно 800 человек.

«Должны 7 тысяч тонн, это положенный уголь, - говорит Авачёва. - Получить уголь должны были бывшие работники компании "Кингкоул", которые проживают в негазифицированных домах, а также пенсионеры, бывшие работники этого предприятия. Раньше уголь выдавали всем, кому положено, централизованно на шахте "Ростовская". В 2014 году выдача прекратилась, позже и шахта перестала существовать».

По словам Авачевой, в этом году в суд подали иски 20 человек. Иски подавались на имя конкурсных управляющих шахт. «Год назад люди тоже подавали подобные иски. И через суд они отсудили своё право на получения угля. У нас сейчас это не получается. Каждый иск рассматривается отдельно, все пишут заявления от себя», - рассказала Татьяна Авачева.

По ее словам на последней встрече с властями в Гуково областные чиновники пообещали гуманитарный уголь, и шахтёры надеются, что его дадут.

«Сейчас чтобы протапливать дома, многие вынуждены занимать деньги на покупку угля, брать кредиты», - добавила Татьяна Авачева.

Комментариями чиновников относительно заявлений Авачевой "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".

источник: корреспондент "Кавказского узла"