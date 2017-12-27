27 декабря 2017, 15:51

Гуковские шахтеры рассказали о судебной волоките по их искам

На сегодняшнем пикете в Гуково горняки выразили поддержку раненному журналисту "Кавказского узла" Вячеславу Прудникову, а также пожаловались на судебную волокиту при рассмотрении исков о получении пайкового угля.

Как писал "Кавказский узел", шахтеры из города Гуково, работавшие на шахтах компании "Кингкоул", требуют погашения долгов по зарплате и регулярно проводят пикеты. По подсчетам инициативной группы, шахтерам должны 374 миллиона рублей. На пикете 15 декабря 15 декабря шахтеры жаловались на нехватку денег для празднования Нового года.

Сегодня гуковские шахтеры провели очередной согласованный пикет. Возле ДК в поселке "Шахты Ростовская" собралось 60 человек, сообщила представитель инициативной группы шахтеров Татьяна Авачёва.

По ее словам, в начале встречи горняки выразили поддержку журналисту "Кавказского узла" Вячеславу Прудникову, на которого было совершено нападение, осудили преступников и выразили надежду, что правоохранители оперативно раскроют это преступление. Участники пикета собрали небольшую материальную помощь журналисту, сообщила Авачева.

«На пикете собравшиеся жаловались, что из четырех миллионов рублей от продажи имущества ОАО УК "Алмазная" никто из тех, кто ходит на пикет, ничего ещё не получил. Также люди недовольны, что из гуковского суда возвращаются исковые заявления на получение пайкового угля. Из суда приходят письма, что нужно собрать те или иные справки и предоставить до определённого числа в суд. Но письма приходят очень поздно, порою за день до объявленной даты, и люди просто не успевают», - рассказала Татьяна Авачева.

По ее словам, горняки отправили в министерство топлива и энергетики Ростовской области заявления с просьбой организовать встречу с конкурсными управляющими сервисных предприятий, а также отвезли в профсоюз список на получение гуманитарного пайкового угля.

Следующий пикет в Гуково намечен на 28 декабря.

источник: корреспондент "Кавказского узла"