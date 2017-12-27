Пикет шахтеров в Гуково. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

27 декабря 2017, 15:51

Гуковские шахтеры рассказали о судебной волоките по их искам

На сегодняшнем пикете в Гуково горняки выразили поддержку раненному журналисту "Кавказского узла" Вячеславу Прудникову, а также пожаловались на судебную волокиту при рассмотрении исков о получении пайкового угля.

Как писал "Кавказский узел", шахтеры из города Гуково, работавшие на шахтах компании "Кингкоул", требуют погашения долгов по зарплате и регулярно проводят пикеты. По подсчетам инициативной группы, шахтерам должны 374 миллиона рублей. На пикете 15 декабря 15 декабря шахтеры жаловались на нехватку денег для празднования Нового года.

Сегодня гуковские шахтеры провели очередной согласованный пикет. Возле ДК в поселке "Шахты Ростовская" собралось 60 человек, сообщила представитель инициативной группы шахтеров Татьяна Авачёва.

По ее словам, в начале встречи горняки выразили поддержку журналисту "Кавказского узла" Вячеславу Прудникову, на которого было совершено нападение, осудили преступников и выразили надежду, что правоохранители оперативно раскроют это преступление. Участники пикета собрали небольшую материальную помощь журналисту, сообщила Авачева.

В городе Красный Сулин 21 декабря было совершено вооруженное нападение на журналиста "Кавказского узла" Вячеслава Прудникова, который освещает проблему невыплат заработной платы шахтерам Гуково и пишет о нарушениях прав горняков. По словам Прудникова, нападавший стрелять начал со словами - "ты достал уже писать про власть". Раненый журналист был помещен в больницу и прооперирован. Как выяснилось, стреляли в него из травматического оружия. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

«На пикете собравшиеся жаловались, что из четырех миллионов рублей от продажи имущества ОАО УК "Алмазная" никто из тех, кто ходит на пикет, ничего ещё не получил. Также люди недовольны, что из гуковского суда возвращаются исковые заявления на получение пайкового угля. Из суда приходят письма, что нужно собрать те или иные справки и предоставить до определённого числа в суд. Но письма приходят очень поздно, порою за день до объявленной даты, и люди просто не успевают», - рассказала Татьяна Авачева.

По ее словам, горняки отправили в министерство топлива и энергетики Ростовской области заявления с просьбой организовать встречу с конкурсными управляющими сервисных предприятий, а также отвезли в профсоюз список на получение гуманитарного пайкового угля.

Следующий пикет в Гуково намечен на 28 декабря.

Примечание:

"На Дону провалены торги имуществом "Кингкоула" по сниженной цене", "Власти Гуково согласовали шахтерам три пикета на окраине города", "Гуковские шахтеры сочли конструктивной встречу с министром энергетики".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

28 декабря 2017, 03:43

  • 11 геев рассказали о пытках и бегстве из Чечни

    Жители Чечни, покинувшие республику по программе российской ЛГБТ-сети, рассказали о пытках после задержания, отношениях с родственниками и роли высокопоставленных чиновников из руководства республики в организации облав на геев.

28 декабря 2017, 02:43

  • ЕНД отрицает связь убийства Ломара Нигуриани с политикой

    Убийство в Сванетии депутата сакребуло Местиа Ломара Нигуриани связано не с его политическими взглядами, а с ухудшением криминогенной ситуации, заявил глава фракции "Единое национальное движение" в парламенте Грузии Роман Гоцеридзе. Родственники Нигуриани объясняют убийство личным конфликтом между депутатом и его предполагаемым убийцей.

28 декабря 2017, 01:44

28 декабря 2017, 00:46

28 декабря 2017, 00:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты