08 января 2018, 19:20

Семья Мачаликашвили потребовала лечить его в Германии

Немецкие врачи не отказывались принять на лечение раненного при спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили, но грузинские власти предлагают клиники более низкого уровня, заявили родственники и адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 19-летний Темирлан Мачаликашвили, тяжело раненный силовиками в голову при спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря, находится в реанимации. Грузинские врачи согласились на его перевод в зарубежную клинику для продолжения лечения. Министр здравоохранения Давид Сергиенко заявил, что все расходы на лечение оплатят власти Грузии.

5 и 6 января стало известно, что клиника в Германии отказалась принять пациента, а клиника в Австрии выразила готовность его принять, но там не оказалось свободных мест. На сегодняшний день лечением Мачаликашвили готовы заняться две турецкие клиники, одна из которых найдена министерством здравоохранения, а вторая - родственниками.



Родственники Темирлана Мачаликашвили, находящегося в коме, получили из клиники в Германии подтверждение готовности продолжить его лечение. Семья полагает, что силовики оказывают давление на Минздрав Грузии с целью отправить Мачаликашвили на лечение к менее профессиональным врачам, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По мнению родственников, выздоровление Темирлана Мачаликашвили не входит в интересы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.

"Требую, чтобы моего сына перевезли в Германию. Нельзя ждать ни одного дня, но меня вынуждали ждать четыре дня - сказали, что Германия якобы отказалась, а выяснилось, что Германия не отказывалась. Я не могу связаться с Минздравом...", - сказал отец Темирлана Мачаликашвили Малхаз в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".



По мнению мужчины, рекомендованная Минздравом Грузии турецкая клиника хуже, чем другая клиника в той же стране, найденная родственниками. Наряду с клиникой в Германии пациента готова принять на лечение одна из старейших клиник Турции, обратил внимание Малхаз Мачаликашвили. Он также добавил, что ждет от Минздрава документальных финансовых гарантий оплаты лечения сына за пределами Грузии.

По версии СГБ Грузии, силовики стреляли в Мачаликашвили при его попытке бросить в них гранату. Родственники опровергли эту версию, а прокуратура начала следствие по делу о превышении бойцами спецназа полномочий (п."б" ч.3 ст.333 УК Грузии). У спецназа не было необходимости стрелять в Мачаликашвили, убеждена адвокат Мариам Кублашвили.

Адвокат семьи Цира Джавахишвили, в свою очередь, потребовала, чтобы Минздрав опубликовал переписку с зарубежными клиниками по поводу лечения Темирлана Мачаликашвили.

"Мы обратились в Министерство здравоохранения Грузии и запросили информацию, в какие из европейских больниц они отправили данные Темирлана Мачаликашвили с просьбой принять его, из каких больниц пришли ответы - согласие, отказ или любой другой ответ. Мы хотели бы получить все документы", - сказала адвокат Джавахишвили "Рустави 2".



Семья Темирлана Мачаликашвили отказалась от его транспортировки в предложенную Минздравом турецкую клинику, поэтому поиски зарубежной клиники для продолжения лечения пациента продолжаются, сообщила телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на ведомство.

Как писал "Кавказский узел", СГБ Грузии связывает пятерых задержанных в Панкиси граждан Грузии с группой Ахмеда Чатаева, нейтрализованной при спецоперации в Тбилиси в конце ноября. О спецоперации в Тбилиси можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси".

Автор: Инна Кукуджанова, Галина Готуа; источник: корреспонденты "Кавказского узла"