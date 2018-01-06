Кадр из видеосюжета 1tv.ge о встрече старейшин Панкисского ущелья с властями. https://1tv.ge/ru/news/starejshinam-pankisskogo-ushhelja-pokazali-audio-video-material-o-zaderzhannykh-v-khode-specoperacii/

06 января 2018, 15:10

Состояние раненного силовиками в Панкиси улучшилось

Грузинские врачи сообщили о появлении положительной динамики в состоянии 19-летнего Темирлана Мачаликашвили, получившего ранение головы в ходе спецоперации в Панкисском ущелье.

Как сообщал "Кавказский узел", 19-летний Темирлан Мачаликашвили, тяжело раненный в голову в спецоперации 26 декабря 2017 года, находится в реанимации.

Состояние раненого остается крайне тяжелым, но появилась небольшая положительная динамика, сообщил менеджер многопрофильной клиники Михаила Архангела профессор Заза Лурсманашвили, передает "ИнтерПрессНьюс".

3 января министр здравоохранения Давид Сергиенко заявил, что все расходы на лечение Мачаликашвили оплатят власти Грузии. 4 января консилиум согласился на лечение Темирлана Мачаликашвили в зарубежной клинике, но немецкая клиника, с которой провели переговоры, отказалась его принять.

Одна из известных австрийских клиник выразила готовность принять Темирлана Мачаликашвили, однако пока там нет свободных мест. Возможность принять раненого может появиться в течение суток. Кроме того, завтра, 7 января, свой ответ относительно готовности принять Мачаликашвили должна дать клиника в Турции, со ссылкой на врача Зазу Лурсманашвили сообщает "Грузия Online".

По версии Службы госбезопасности Грузии, во время спецоперации в Панкиси 26 декабря 2017 года силовики ранили 19-летнего Темирлана Мачаликашвили при его попытке бросить в них гранату. Родственники опровергли эту версию, а прокуратура начала следствие по статье о превышении силовиками полномочий (п."б" ч.3 ст.333 УК Грузии). У спецназа не было необходимости стрелять в Мачаликашвили, считает адвокат Мариам Кублашвили.

Всего в ходе спецоперации были задержаны пятеро граждан Грузии - Зураб Горнакашвили, Руслан Алдамов, Рамаз Маргошвили, Бадур Чапанашвили и Темирлан Мачаликашвили. По версии следствия, они связаны с Ахмедом Чатаевым, убитым в спецоперации в Тбилиси 21-22 ноября. Подробности спецоперации в Тбилиси приведены в справке "Кавказского узла" "Франшиза террора по-кавказски: чеченцы устроили бой в Тбилиси".

Примечание:

"Спецоперация в Тбилиси повлияла на дагестанский турбизнес", "МВД Грузии: запрет на въезд жителей Дагестана и Чечни в связи со спецоперацией не вводился", "На территорию спецоперации в Тбилиси начали пропускать местных жителей".

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