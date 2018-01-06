06 января 2018, 14:12

Сбор подписей за самовыдвижение Путина начался на Северном Кавказе

Пункты сбора подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России открылись в Грозном и Владикавказе.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2017 года действующий президент России Владимир Путин заявил, что будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

В январе ставропольское отделение "Яблока" сообщило о принуждении к сбору подписей за Путина ставропольских студентов.

Сбор подписей начался в 16 городах России, в том числе во Владикавказе и Грозном, сообщил сегодня ТАСС.

Во Владикавказе подписи в поддержку Владимира Путина собирают в торговом центре "Алания Молл", информирует сегодня сайт ГТРК "Алания".

Пункт сбора подписей в поддержку Владимира Путина открылся 5 января в торговом центре "Гранд-парк" в центре Грозного, организатором сбора выступило республиканское отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры победы". "Желающих поддержать президента уже в первый день сбора подписей было так много, что образовалась большая очередь", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни.

По его словам, пункт сбора подписей открыт именно в "Гранд-парке", поскольку этот торгово-развлекательный центр является одним из самых посещаемых мест Грозного. "Сюда ходят за покупками и просто для развлечений родители с детьми. Пункт сбора подписей открыт на первом этаже здания и все посетители его видят", - пояснил сотрудник ведомства.

"Были вчера с семьей в "Гранд-парке", возили туда детей, чтобы они немного поиграли и развлеклись. На первом этаже там вывешен большой плакат с надписью: "Сильный президент – сильная Россия". Оказалось, ведется сбор подписей в поддержку Путина. Там было довольно много молодых парней и девушек - скорее всего, студентов. Посетителям также предлагали поставить свою подпись в поддержку Путина. Я отказался, объяснив, что не взял с собой паспорт. К тому же, на выборах я намерен голосовать за другого кандидата", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Балавди.

Один из активистов молодежного патриотического движения "Ахмат" рассказал, что он и другие члены организации получили указание прийти в "Гранд-парк" и поставить свои подписи за Путина. "Мы с друзьями были там вчера. Помимо нас были представители других молодежных движений, юнармейцы и студенты", - добавил он.

Местные наблюдатели предполагают, что проблем со сбором подписей в поддержку Путина в республике не будет. "Глава республики называет себя и своих подчиненных его "пехотинцами", все руководители однозначно следуют этой установке. Достаточно будет дать установку по министерствам, ведомствам и организациям, и за неделю здесь наберут столько подписей, сколько нужно", - сказал "Кавказскому узлу" местный общественный активист Аслан.

"Опыт организации тех или иных мероприятий и акций в поддержку руководства страны и республики у наших чиновников огромный. Так что и со сбором подписей в поддержку Путина все будет нормально. Я ничуть не удивлюсь, если через пару-тройку недель выяснится, что у нас собраны необходимые 300 тысяч подписей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой наблюдатель, Имран.

На выборах президента России в 2012 году, по официальным данным, за Владимира Путина проголосовало более 99% жителей Чечни.

Напомним, что 24 декабря 2017 года в Ростове-на-Дону состоялось собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты РФ. В ноябре и декабре 2017 года в двух городах юга России, Ростове-на-Дону и Волгограде, открылись предвыборные штабы Ксении Собчак.

Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Акции Навального". Чего ждать от "кандидата против всех" Ксении Собчак и чем она привлекательнее Путина и Навального, рассказывается в материале "Кавказского узла" "За что волонтеры Юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального".

"Кавказский узел" также писал, что 5 января ЦИК России отказался зарегистрировать кандидатом в президенты жену муфтия Дагестана Айну Гамзатову. О своем самовыдвижении заявлял и руководитель "Объединения перевозчиков России" Андрей Бажутин, но собрание избирателей в его поддержку, назначенное в Махачкале на 2 января, было сорвано.

источник: корреспондент "Кавказского узла"