05 января 2018, 20:32

Избирком отказался регистрировать Айну Гамзатову кандидатом в президенты

Группа избирателей, выдвинувших жену муфтия Дагестана Айну Гамзатову кандидатом в президенты России, предоставила не все необходимые документы, объяснил сегодня свой отказ ЦИК России.

Как писал "Кавказский узел", 1 января Центризбирком России начал рассматривать документы жены муфтия Дагестана Айны Гамзатовой, которая 25 декабря 2017 года уведомила ЦИК о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирательная кампания официально началась 18 декабря 2017 года.

Центризбирком России сегодня отказал в регистрации группе избирателей, выдвинувшей Айну Гамзатову, из-за нехватки документов, сообщает РИА Новости.

Как пояснил член ЦИК Евгений Шевченко, собрание в поддержку самовыдвижения Гамзатовой состоялось 29 декабря 2017 года в Махачкале, однако уведомление о проведении собрания было направлено в ЦИК 25 декабря 2017 года, то есть с нарушением установленного законом пятидневного срока. Также, по его словам, Айна Гамзатова не представила комиссии справки о крупных расходах на себя, супруга и несовершеннолетних детей, а в ходатайстве о регистрации группы избирателей не было данных о месте работы 327 членов группы, пишет ТАСС.

Сначала сотрудники ЦИК не заметили этих нарушений в документах, уточнила председатель комиссии Элла Памфилова. "Ряд сотрудников аппарата будет наказан из-за того, что пропустили те или иные обстоятельства", - приводит ее слова издание.

Айна Гамзатова также числится главным редактором журнала "Ислам". Журнал не продается уже более пяти лет, сообщили "Кавказскому узлу" бывший сотрудник издания и один из распространителей исламской литературы. Последний выпуск журнала датирован 2012 годом, а телефоны редакции, указанные в журнале, уже не действуют либо не принадлежат редакции.

Пресс-служба Айны Гамзатовой не ответила на запрос о тираже журнала "Ислам" и о том, какие издания сейчас входят в медиахолдинг "Рисалат", выпускавший журнал, передал 27 декабря корреспондент "Кавказского узла".

В медиахолдинг "Рисалат" входят наряду с уже не издающимся журналом "Ислам" действующие СМИ – интернет-сайты "Ислам.ру", "Исламдаг.ру" и газета «Ас-салам». Холдинг также издает книжную продукцию, аудио- и видеоконтент, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности бывший член редакции сайта "Ислам.ру".

"Однако Айна Гамзатова сайт "Ислам.ру" никогда не редактировала. На ней лежит общее руководство издательским холдингом", - пояснил он.

источник: корреспондент "Кавказского узла"