Акция сторонников Навального в Ростове-на-Дону. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

28 декабря 2017, 19:43

Пять ростовских активистов обвинены в организации несогласованной акции

Сторонники Навального в Ростове-на-Дону сегодня получили протоколы в связи с прошедшим 24 декабря собранием в поддержку выдвижения оппозиционера в президенты.

Как сообщал "Кавказский узел", собрание инициативной группы в поддержку выдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты РФ прошло 24 декабря на Театральной площади Ростова-на-Дону. Активисты собрали 800 подписей в поддержку выдвижения Навального, мероприятие завершилось без задержаний.
 
Полицейские и сотрудники центра "Э" пришли сегодня в ростовский штаб Навального, чтобы составить административные протоколы в отношении активистов. Всем пятерым сторонникам Навального, которых правоохранители застали в штабе, вменено проведение несогласованного собрания в поддержку выдвижения Навального, сообщил корреспондент "Кавказского узла".
 
"На всех присутствовавших пятерых сотрудников штаба составили протоколы об административном правонарушении. У четверых - Анастасии Дейнека, Вадима Кобзева, Тимофея Мартыненко и меня -  уже часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ" - рассказал активист штаба Леонид Санкин корреспонденту "Кавказского узла".
 
Часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) предусматривает штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест на срок до тридцати суток.
 
Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Акции Навального".
Примечание:

"Активисты в Краснодаре вышли на пикеты за Навального", "Сторонники Навального отпущены с поста полиции в Астрахани", "Ставропольская студентка оштрафована за мнимое участие в акции сторонников Навального".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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