28 декабря 2017, 19:43

Пять ростовских активистов обвинены в организации несогласованной акции

Сторонники Навального в Ростове-на-Дону сегодня получили протоколы в связи с прошедшим 24 декабря собранием в поддержку выдвижения оппозиционера в президенты.

Полицейские и сотрудники центра "Э" пришли сегодня в ростовский штаб Навального, чтобы составить административные протоколы в отношении активистов. Всем пятерым сторонникам Навального, которых правоохранители застали в штабе, вменено проведение несогласованного собрания в поддержку выдвижения Навального, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"На всех присутствовавших пятерых сотрудников штаба составили протоколы об административном правонарушении. У четверых - Анастасии Дейнека, Вадима Кобзева, Тимофея Мартыненко и меня - уже часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ" - рассказал активист штаба Леонид Санкин корреспонденту "Кавказского узла".

Часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) предусматривает штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест на срок до тридцати суток.

Материалы о протестных мероприятиях сторонников оппозиционера в регионах юга России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице " Акции Навального"

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"