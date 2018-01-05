05 января 2018, 21:17

Парламент Абхазии передал дело о выдаче Лукавы Конституционному суду

Перед оглашением итогов парламентского расследования о выдаче Грузии Георгия Лукавы президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил перед собравшимися на площади в Сухуме с пояснением своих действий. Парламент потребовал отставки главы администрации президента.

Как писал "Кавказский узел", после акции протеста в Сухуме 3 января депутаты парламента Абхазии создали комиссию по расследованию факта передачи грузинским властям одного из лидеров "Лесных братьев" Георгия Лукавы. Сегодня, 5 января, парламентарии пообещали представить свое заключение по вопросу правомерности помилования Лукавы.

Георгий Лукава, приговоренный в сентябре 2013 года Верховным судом Абхазии к 20 годам строгого режима, был передан Грузии 25 декабря 2017 года. Абхазская оппозиция раскритиковала это решение, вызвавшее большой общественный резонанс. Передача Лукавы грузинской стороне была частью процесса обмена заключенными, заявила 3 января пресс-служба президента Абхазии. Лукава был передан Грузии по просьбе руководства Южной Осетии, его обменяли на осужденных в Грузии граждан республики, пояснил 4 января президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Среди собравшихся сегодня у администрации президента и парламента Абхазии в Сухуме были сторонники власти и представители оппозиции. Территория у парламента во время заседания комиссии по вопросу помилования Лукавы была оцеплена полицией.

"Сложно сказать точно, но пришло не менее тысячи человек, если не больше", - процитировало слова представителя МВД Абхазии ТАСС.

К митингующим вышли спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия, который призвал их к спокойствию, и президент Абхазии Рауль Хаджимба, выступавший на заседании парламентской комиссии. Президент охарактеризовал ситуацию в республике как напряженную и подчеркнул, что решение о помиловании Лукавы было принято им в соответствии с Конституцией Абхазии.

Депутаты решили ограничить право президента на помилование

После окончания заседания глава парламентской комиссии по расследованию помилования Лукавы Рауль Лолуа вышел на площадь у парламента и проинформировал собравшихся, что вопрос передан на рассмотрение Конституционного суда Абхазии, сообщила "Абхазия Онлайн".

«Президент сообщил, что он имел право на помилование. Решение о том, нарушил ли президент закон, принимает Конституционный суд. Мы сообщили президенту наше мнение, единогласного решения комиссии по этому поводу нет», - процитировало издание слова Лолуа.



Зампред парламентской комиссии Илья Гуния зачитал утвержденное парламентом заключение комиссии - по словам депутата, оно было принято "почти единогласно" и вступает в силу сегодня.

Как объявил Гуния, комиссия передаст материалы по изучению правомерности помилования Лукавы в Конституционный суд и предложит Хаджимбе отстранить от должности главу администрации президента Абхазии Даура Аршбу до рассмотрения вопроса в Конституционном суде.

Георгий Лукава был осужден в Абхазии по статьям о бандитизме, убийстве и похищении человека. Суд признал его виновным в нападении весной 1994 года на группу абхазских военнослужащих в селе Таглан Галского района и их убийстве на почве национальной ненависти, а также в убийстве жителя Абхазии из-за его внешнего сходства с Владиславом Ардзинбой, на тот момент президентом республики. Вооруженное формирование "Лесные братья", одним из лидеров которого был признан Лукава, продолжало боевые действия в Абхазии после вывода с ее территории грузинских войск. Вскоре после роспуска отряда в начале 2004 года многие его члены были арестованы грузинской полицией по обвинению в похищениях людей, контрабанде и другими преступлениями.



Кроме того, комиссия в кратчайшие сроки предложит на рассмотрение парламента поправки, ограничивающие практику помилования для осужденных за тяжкие преступления на территории Абхазии, сообщил "Спутник-Абхазия".

Хаджимба объяснил митингующим в Сухуме помилование Лукавы

До оглашения решения комиссии президент Абхазии рассказал собравшимся на площади, как принималось решение о помиловании Георгия Лукавы и его передаче Грузии. По словам Рауля Хаджимбы, бывший президент Южной Осетии Леонид Тибилов еще в конце 2015 года обратился к нему с просьбой посодействовать обмену осужденных в Грузии на длительные и пожизненные сроки граждан Южной Осетии на граждан Грузии, осужденных в Абхазии. В 2016 году грузинская сторона представила для обмена списки, в которых был в том числе и Лукава, после чего Абхазия помиловала и выдала Грузии восьмерых ее граждан. Президент отметил, что подписал указ о помиловании Лукавы еще в январе 2017 года, но выдача осужденного затянулась почти на год в связи с политическими процессами в Южной Осетии, где был избран новый президент.

По словам самого Георгия Лукавы, он до последнего момента не знал, куда его везут. "Меня забрали ночью, я понятия не имел, куда меня везут. Привезли сюда и обменяли", - процитировало слова заключенного "Эхо Кавказа" 26 декабря.

"Эти решения принимались открыто, их никто не скрывал. Я, как глава абхазского государства, которое выстроило отношения с нашим братским народом Южной Осетии, не мог поступить иначе. Это был политический акт. Я принял решение подписать соответствующий документ о проведении обмена, но перед этим обратился к парламенту предыдущего созыва и парламент тогда практически одобрил такое решение, хотя он не имеет прав подтверждать свое согласие каким-либо документом", - цитирует слова Рауля Хаджимбы "Апсныпресс".

Хаджимба также предположил, что недовольные произведенным обменом пытаются извлечь из сложившейся ситуации политическую выгоду. "Мы забрали еще одного человека, который находился на территории Грузии и который здесь совершил преступление. Теперь спрашивают, зачем он здесь нужен, но когда он находился в Грузии, нас обвиняли в бездействии", - приводит слова президента республики "Спутник-Абхазия".