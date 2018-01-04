04 января 2018, 15:47

Парламент Абхазии начал расследовать выдачу Грузии Георгия Лукавы

На 5 января анонсирована публикация итогов расследования передачи грузинским властям одного лидеров "Лесных братьев". Созданию комиссии предшествовал митинг в Сухуме.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2017 года Георгий Лукава был передан Грузии. Абхазская оппозиция раскритиковала это решение, заявив о "нарушении всех существующих норм уголовно-процессуального права". Передача грузинской стороне Лукавы являлась частью процесса обмена заключенными, заявила 3 января пресс-служба президента Абхазии.

25 сентября 2013 года Верховный суд Абхазии приговорил Георгия Лукаву к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 225 тысяч рублей за преступления, совершенные на территории Абхазии. Лукава был признан одним из руководителей грузинского вооруженного формирования "Лесные братья", которое продолжило боевые действия после вывода грузинских войск из Абхазии. По данным МВД Грузии, под прикрытием партизанской борьбы "лесные братья" занимались похищениями людей, контрабандой и другими преступлениями. Сам Лукава считает себя невиновным.

Депутаты пообещали разобраться в вопросе о законности решения о помиловании Лукавы

Депутаты парламента Абхазии на своем внеочередном заседании 3 января создали комиссию по расследованию факта передачи грузинским властям Георгия Лукавы. Они пообещали, что в пятницу, 5 января, комиссия представит свое заключение по вопросу правомерности помилования Лукавы.

Возглавивший комиссию Рауль Лолуа рассказал, что есть обращение президента Южной Осетии к президенту Абхазии о содействии возвращению в Осетию военнослужащих, находившихся в заключении в Грузии. "В итоге было передано семь человек, еще один - с задержкой на год. У депутатов сложилось несколько вопросов, один из них - имел ли право президент по Конституции, по нашим законам единолично подписать указ о помиловании", - отметил Лолуа.

В комиссию вошли депутаты Илья Гуния, Валерий Агрба, Алхас Джинджолия, Дмитрий Дбар, Инал Тарба, Астамур Логуа. Они заслушали представителей МВД, Совета госбезопасности, Верховного суда Абхазии и Генеральной прокуратуры республики.

Георгий Лукава был помилован указом президента, на основании статьи 53 Конституции Абхазии, еще 27 января 2017 года, и это освобождало его от дальнейшего отбытия наказания, сообщил депутатам министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба. Он отметил, что передача Лукавы грузинской стороне была осуществлена согласно указу президента Абхазии на основании международных договоренностей между Южной Осетией, Абхазией и Грузией.

Генпрокурор Абхазии Зураб Ачба, в свою очередь, отметил, что акт помилования - это исключительное право президента Абхазии. "В данном случае президент воспользовался этой статьей и своим указом помиловал Лукаву для последующего обмена. С юридической точки указ президента законен", – заявил Зураб Ачба. По его словам, ходатайства от самого осужденного не было. Генпрокурор также подчеркнул, отвечая на вопросы депутатов, что "любой может быть помилован, если это в интересах государства".

Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил, что намерен также разобраться, как произошло помилование. "Если мы отдали человека, судимого за столь тяжкие преступления, и не знали об этом, тогда нужно сказать о том, что была допущена ошибка, и должны быть ответственные, это не всегда один человек. Я поддерживаю комиссию", – сказал Габния, слова которого, как и слова других участников заседания парламента, передает "Sputnik-Грузия".

Жители Абхазии на митинге высказали недовольство решением о передаче Лукавы Грузии

Внеочередное заседание абхазского парламента 3 января проходило на фоне акции протеста, участники которой сначала собрались перед администрацией президента Абхазии, а затем переместились к зданию парламента.

Открыл митинг депутат абхазского парламента первого созыва Давид Пилия. "Мы не все себе хорошо представляем материалы уголовного дела, которое расследовала Военная прокуратура. Но из отдельных рассказов до нас доходит информация о том, что Лукава совершал страшные злодеяния", - заявил Давид Пилия.

Затем он предоставил слово Раулю Лолуа. Депутат рассказал о запросах, посланных парламентом в Генпрокуратуру и Совет госбезопасности, и о том, что до Нового года ответы на них так и не были получены. В первый же рабочий день, 5 января, сказал Лолуа, депутаты соберутся и продолжат выяснение того, кем и как принималось возмутившее общественность решение.

Один из участников митинга выкрикнул про Георгия Лукава: "Этот Лукава теперь будет учить, школу террористическую откроет там". На это Рауль Лолуа ответил: "Сегодня я, как и вы все, хочу услышать ответ: кто все-таки отпустил Лукава, кто?", написало сегодня об акции протеста "Эхо Кавказа".