26 декабря 2017, 03:10

Георгий Лукава освобожден из абхазской тюрьмы

Власти Абхазии в результате длительных переговоров передали грузинской стороне гражданина Грузии Георгия Лукаву, приговоренного к 20 годам тюрьмы.

Как информировал "Кавказский узел", 25 сентября 2013 года Верховный суд Абхазии приговорил Гиорги (Георгия) Лукаву к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 225 тысяч рублей, признав его одним из руководителей грузинского вооруженного формирования "Лесные братья". 22 февраля грузинская сторона в ходе встречи в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) потребовала освободить Лукаву.

"Лесные братья" - вооруженное формирование, которое продолжило боевые действия после вывода грузинских войск из Абхазии. В январе 2004 года отряд был распущен, а 4 февраля 2004 года многие члены группы были арестованы грузинской полицией. По данным МВД Грузии, под прикрытием партизанской борьбы "лесные братья" занимались похищениями людей, контрабандой и другими преступлениями.

25 декабря на Ингурском мосту правоохранительные органы Абхазии передали грузинской стороне Георгия Лукаву, пишет со ссылкой на сообщение аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии "Эхо Кавказа".

Сам Лукава заявил, что считает себя невиновным. По его словам, в Драндской тюрьме в Сухуме, где он провел около 6,5 года, с ним обращались неплохо, передает 1tv.ge.

"Кавказский узел" также писал, что жена Лукавы в феврале проводила акции протеста, требуя от грузинских властей помощи в освобождении мужа.