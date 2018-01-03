03 января 2018, 13:25

Власти Абхазии объяснили передачу Лукавы Грузии

Передача грузинской стороне приговоренного к 20 годам тюрьмы Георгия Лукавы являлась частью процесса обмена заключенными, заявила сегодня пресс-служба президента Абхазии.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 сентября 2013 года Верховный суд Абхазии приговорил Георгия Лукаву к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 225 тысяч рублей, признав его одним из руководителей грузинского вооруженного формирования "Лесные братья". Жена Лукавы 8 февраля провела акцию протеста, требуя от властей Грузии помощи в освобождении мужа. 25 декабря 2017 года Лукава был передан Грузии.



Партия "Амцахара" потребовала объяснить передачу Лукавы Грузии

Решение об освобождении виновного в особо тяжких преступлениях в отношении граждан Абхазии было принято "с нарушением всех существующих норм уголовно-процессуального права", подчеркивается в заявлении партии "Амцахара" от 29 декабря 2017 года.

"В связи с этим обращаемся к руководству страны, генеральному прокурору, председателю СГБ, председателю парламентского комитета по безопасности и обороне с требованием разобраться в случившемся и дать разъяснение гражданам страны, за какие "заслуги" у нас в Абхазии Лукава заслужил снисхождение", - говорится в заявлении размещенном на сайте партии.



Власти Абхазии призвали граждан не поддаваться на провокации

Передача Георгия Лукавы грузинской стороне являлась составной частью процесса обмена заключенными, заявила сегодня пресс-служба президента Абхазии.



"Между абхазской, осетинской и грузинской сторонами были достигнуты договоренности по обмену заключенными. Обращаем внимание, что Лукава Г. значился в списке подлежащих обмену, предоставленном грузинской стороной. Впоследствии, на него и еще одного заключенного, Гуинашвили Г.Л., переданного Республикой Южная Осетия, был произведен обмен Роланда Жиба, скрывавшегося в Грузии и подозреваемого в убийстве Квициния Б.", - подчеркивается в сообщении на сайте президента Абхазии.

В ведомстве также пояснили, что "в Грузии на протяжении многих лет скрываются от наказания ряд лиц из числа граждан Абхазии, совершивших тяжкие преступления, в том числе убийца российского дипломата Дмитрия Вишернева". "Абхазская сторона делает все для выдачи этих людей. Возможно, кого-то не устраивает тот факт, что граждане Абхазии, совершившие преступления и скрывающиеся в Грузии, должны передаваться в Абхазию и нести наказание в соответствии с нашим законодательством", - отмечается в заявлении пресс-службы.

В сообщении также подчеркивается, что ранее грузинской стороне были переданы Гогохия, Угрехелидзе, Кекелия, Герхелия, Мамасахлиси, однако "это не вызывало каких-либо возражений или недопонимания". "Мировая практика обмена заключенными имеет место в межгосударственных отношениях. На основании изложенного, обращаемся к гражданам страны с просьбой проявлять спокойствие и не поддаваться провокационным призывам", - заявила пресс-служба.

Комментариев от представителей МИД Грузии по поводу заявления властей Абхазии пока не поступало.

Цихелашвили: передача Лукавы позитивно скажется на грузино-абхазских отношениях



При этом ранее госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили подчеркнула, что освобождение Лукавы - показатель позитивного сотрудничества.

"Это показатель того позитивного сотрудничества и еще один хороший прецедент, в рамках которого произошло освобождение наших сограждан. Я очень рада, что после почти семилетнего заключения Георгий Лукава свободен", - цитируют заявление госминистра Кетеван Цихелашвили, сделанное 25 декабря 2017 года, "Новости-Грузия".



Госминистр также поблагодарила всех, кто участвовал в процессе возвращения Лукавы домой. "Это позитивно отразится на мирном процессе и восстановлении доверия в грузино-абхазских отношениях", - подчеркнула Цихелашвили.

По словам самого Георгия Лукавы, он до последнего момента не знал, куда его везут, сообщает "Эхо Кавказа".

"Меня забрали ночью, я понятия не имел, куда меня везут. Привезли сюда и обменяли", - заявил он.

