05 января 2018, 17:21

Полиция исключила версию о поджоге квартала в Ростове-на-Дону

Следователи не нашли доказательств поджога при расследовании пожара, который произошел в августе 2017 года в центре Ростова-на-Дону, сообщил сегодня представитель МВД.

Как писал "Кавказский узел", пожар на Театральном спуске в Пролетарском районе Ростова-на-Дону произошел 21-22 августа 2017 года. В результате пожара погиб один человек, к властям за помощью обратились 692 погорельца. 29 декабря 2017 года мэрия одобрила первые 10 заявлений на выдачу нового жилья погорельцам.

МЧС назвало вероятной причиной пожара посторонний источник огня. Жители сгоревших домов предположили, что пожар устроили "черные риелторы", планировавшие построить в этом районе жилой комплекс.

Следствие ведется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека), однако "объективных данных, подтверждающих умышленное уничтожение имущества в результате пожара, не установлено", сообщил представитель ГУ МВД по Ростовской области.

Он отметил, что расследование дела продолжается, и список пострадавших от пожара, по данным управления МВД, увеличился до 730 человек, из них потерпевшими признаны 506 человек.

Напомним, что уголовное дело по факту пожара было возбуждено также по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). По версии следствия, ответственные должностные лица халатно относились к своим обязанностям.

Новости о ситуации с пожаром в центре Ростова-на-Дону "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Ростов: пожар или поджог?".