30 декабря 2017, 05:10

Защита заявила о пытках подозреваемого в поджоге Рутульской администрации

Эфенди Алимов, арестованный по делу о поджоге администрации Рутульского района Дагестана, попал в реанимацию после пыток в изоляторе, заявила его адвокат на заседании суда. Мать Алимова утверждает, что сын оговорил под пытками себя и остальных подозреваемых.

"Кавказский узел" писал, что суд 29 декабря продлил сроки содержания под стражей подозреваемым в поджоге администрации Рутульского района Мурадину Эминову, Сулейману Гусейнову и Эфенди Алимову. Четвертому подозреваемому Акиму Кулиеву продлен срок домашнего ареста. Все четверо подозреваемых вину не признают.

Здание администрации Рутульского района полностью сгорело в ночь на 14 сентября, а в начале ноября четверо местных жителей были задержаны по делу о поджоге здания администрации в начале ноября. Их родственники заявили, что во время задержания им подбросили наркотики и патроны.

На судебном заседании по вопросу продления ареста подозреваемым адвокат Эфенди Алимова Майя Ильясова заявила о пытках в отношении своего подзащитного. Она просила суд изменить Алимову меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на состояние его здоровья, передал корреспондент "Кавказского узла".

"После пыток в СИЗО Алимов попал в реанимацию. У нас есть все документы, подтверждающие этот факт. Тем более у него и ранее были проблемы со здоровьем, в том числе и с сердцем, он несколько раз проходил курс лечения. В тюрьме состояние здоровья моего подзащитного только ухудшается, он не может там получить квалифицированную помощь", - заявила адвокат Ильясова. Она отметила, что пытками Алимова заставляли признаться в поджоге Рутульской райадминистрации.



Сам Алимов тоже сообщил суду, что он страдает от болей в сердце, а в санчасти СИЗО ему дают "только успокоительные таблетки". "Я никуда бежать от следствия не собираюсь. Куда следователь скажет, туда и готов явиться вовремя", - добавил подозреваемый.

Мать Алимова: он оговорил себя и других

Эфенди Алимова под пытками заставили оговорить себя и остальных подозреваемых - Гусейнова, Кулиева и Эминова, рассказала мать Алимова корреспонденту "Кавказского узла".

По информации женщины, ее сын дал показания о поджоге администрации. Согласно этим показаниям, Гусейнов, Кулиев и Эминов подожгли здание, пока он сам караулил. Впоследствии Алимов решил отказаться от своих показаний и его вновь пытали, сообщила мать подозреваемого.

Женщина отметила, что в СИЗО к сыну ее не пускают без объяснения причин. "Я видела сына только в реанимации Ахтынской больницы и сегодня в суде. Другой возможности увидеться у нас не было", - сказала мать Эфенди Алимова.

Защита Эминова и Гусейнова просила о домашнем аресте



Адвокат Мурадина Эминова, отсутствовавшего на заседании из-за обострения заболевания, также просил смягчить меру пресечения для его подзащитного. Эминов болеет открытой формой туберкулеза и нуждается в квалифицированной медпомощи, которую в СИЗО ему оказать не могут, пояснил адвокат.

Сулейман Гусейнов тоже просил суд о переводе под домашний арест. Адвокат Гусейнова Рафик Рамазанов заявил, что следователь не обосновал свое ходатайство о продлении ареста. "В ходатайстве не указаны конкретные обстоятельства, подтверждающие, что мой подзащитный может скрыться от следствия, продолжить преступную деятельность или угрожать свидетелям", - сказал защитник.

Следователь Ибрагимов, заявивший ходатайство о продлении срока содержания подозреваемых под стражей, пояснил, что до 3 февраля 2018 года продлится следствие по делу. Еще не получены результаты биллинга телефонов подозреваемых и не опрошены свидетели по делу, пояснил он.

25 ноября российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что его друг Аким Кулиев подозревается в поджоге здания районной администрации в Дагестане и подвергается пыткам. Во время очередных пыток Аким Кулиев "вскрыл свой живот", сообщил Нурмагомедов. Видеозапись нанесения Акимом Кулиевым себе увечий в СИЗО была размещена 30 ноября на канале издания РИА "Дербент" на сервисе YouTube - на ней Кулиев стоит спиной к камере, видно, что он несколько раз проводит рукой в районе живота. После этого он поворачивается к камере и видно, что его живот в крови.



Находящийся под домашним арестом Аким Кулиев рассказал родным, что после пыток у него возникли психологические проблемы. Он сообщил, что раны уже зажили и назвал свое физическое состояние удовлетворительным.

источник: корреспондент "Кавказского узла"