30 декабря 2017, 00:59

Суд продлил арест подозреваемым в поджоге Рутульской администрации

Мурадин Эминов, Сулейман Гусейнов и Эфенди Алимов останутся под стражей до 3 февраля 2018 года. Акиму Кулиеву суд в Махачкале продлил срок домашнего ареста.

"Кавказский узел" писал, что жители села Рутул в Дагестане в начале ноября были задержаны по делу о поджоге здания райадминистрации. Их родственники заявили, что во время задержания им подбросили наркотики и патроны.



Здание администрации Рутульского района полностью сгорело в ночь на 14 сентября. Источники в районной администрации после пожара заявили о признаках, указывающих на преднамеренный поджог.

Судья Советского районного суда Махачкалы Патимат Махатилова 29 декабря продлила до 3 февраля 2018 года срок ареста четверых жителей Рутульского района Дагестана, заподозренных в поджоге местной администрации, а также хранении оружия и наркотиков, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Мурадину Эминову, Сулейману Гусейнову и Эфенди Алимову продлен срок содержания под стражей, а Акиму Кулиеву - срок домашнего ареста.

На заседании суда присутствовали только Гусейнов и Алимов, которых следствие подозревает в умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений и незаконном хранении наркотиков (статьи 167 часть 2 и 228 УК РФ).

25 ноября российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что его друг Аким Кулиев подозревается в поджоге здания районной администрации в Дагестане и подвергается пыткам. Во время очередных пыток Аким Кулиев "вскрыл свой живот", сообщил Нурмагомедов. Родственники Кулиева сообщили "Кавказскому узлу", что его преследование организовал высокопоставленный силовик, желавший выслужиться перед начальством.



Мурадин Эминов, которого подозревают также в незаконном хранении оружия (статья 222 УК РФ), не был доставлен на суд из-за обострения хронической болезни и госпитализации в медсанчать колонии №4.

источник: корреспондент "Кавказского узла"