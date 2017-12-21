Руслан Кутаев, 20 декабря 2017 год. Фото: скриншот видео телеканала "Дождь"

21 декабря 2017, 03:46

Руслан Кутаев: я вернусь в российскую политику

Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, который вышел из колонии в Чечне, заявил, что не боится преследований и намерен по истечении срока административного надзора вернуться в российскую политику. До этого политзаключенный решил заниматься исследовательской деятельностью.

Как информировал "Кавказский узел", в 2014 году глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев был приговорен в Чечне к 3 годам и 10 месяцам колонии по обвинению в хранении наркотиков. 20 декабря 2017 года Кутаев вышел из колонии "Чернокозово" и в течение года по решению суда будет находиться под административным надзором по месту прописки за пределами республики.

18 февраля 2014 года, в преддверии годовщины начала депортации чечено-ингушского народа, Кутаев выступил организатором научно-практической конференции. Мероприятие прошло вразрез с распоряжением главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе Дня памяти и скорби народов республики на 10 мая. Кутаев был задержан, а затем осужден. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. По данным правозащитников, после задержания Кутаев подвергся пыткам. Сам он связывал уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью, говорится в материале "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

По словам Кутаева, 20 декабря он улетел из Чечни в Москву, чтобы оттуда направиться к месту прописки в город Иваново, где по решению суда планирует находиться в течение годичного срока административного надзора. Он отметил, что намерен обжаловать решение об установлении надзора.

Он заявил, что не боится преследований за свои высказывания. "Я не боюсь. А чего я должен бояться? Я какие-то правонарушения, какие-нибудь преступления не совершаю и не совершал. И поэтому мне бояться нечего. И поэтому то, чем я занимался, я буду делать совершенно спокойно и абсолютно не оглядываясь никуда. Это мое право", - цитирует слова Кутаева "Дождь".

Он отметил, что в будущем планирует вернуться в политику. "Меня чеченская политика не интересует. Я президент Ассамблеи народов Кавказа, и поэтому меня интересует Кавказ, меня интересует Россия. Я — политик, который занимался политической деятельностью в Российской Федерации. И как только мне закон это будет позволять, я буду этим заниматься", - заявил Кутаев.

В период отбывания административного надзора активист намерен заниматься исследовательской деятельностью. "Я ими [изысканиями] занимался. У меня сейчас идет очень активная фаза изысканий времен Тимуридов — это 1350-1450 годы, это Самарканд, Бухара, Ташкент. И у меня очень серьезные изыскания идут... это конец XIX- начало XX века, это Грузия... и прилегающие через большой кавказский хребет Балкария, Карачаево-Черкесия. То есть дел у меня очень много, и я буду заниматься творческой деятельностью", - отметил он.

Руслан Кутаев является одним из финалистов конкурса "Герой Кавказа 2014", который проводит "Кавказский узел". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Руслана Кутаева. Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Правозащитники завершили проверку сообщений о применении к Руслану Кутаеву пыток", "МВД: президент "Ассамблеи народов Кавказа" Кутаев задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков", "Каляпин: сведения по делу о задержании в Чечне Руслана Кутаева противоречивы".

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