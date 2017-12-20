20 декабря 2017, 11:57

Политзаключенный Руслан Кутаев освободился из чеченской колонии

Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сегодня вышел из колонии в Чечне, сообщил один из близких осужденного.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2014 года глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев был осужден в Чечне на четыре года по обвинению в хранении наркотиков. 31 октября 2014 года суд уменьшил срок заключения Кутаева на два месяца.

18 февраля 2014 года, в преддверии годовщины начала депортации чечено-ингушского народа, Руслан Кутаев выступил организатором научно-практической конференции. Мероприятие прошло вразрез с распоряжением главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе Дня памяти и скорби народов республики на 10 мая. Руслан Кутаев был задержан, а затем осужден. Руслан Кутаев признан Правозащитным центром "Мемориал" политзаключенным. После задержания Кутаев подвергся пыткам, заявили правозащитники. Сам Руслан Кутаев связывал уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью.

Сегодня Руслан Кутаев вышел из колонии "Чернокозово" в Наурском районе, сообщил в 11.30 мск корреспонденту "Кавказского узла" один из близких осужденного.

Руслан Кутаев прописан не в Чечне, и поэтому после освобождения ему придется выехать из республики, чтобы находиться под административным надзором по месту прописки, уточнил знакомый Кутаева.

Напомним, что 3 ноября Наурский райсуд Чечни назначил Руслану Кутаеву год административного надзора после выхода из колонии. Согласно решению суда, в течение года после освобождения Кутаев не имеет права выезжать за пределы района, в котором живет. Адвокат Кутаева раскритиковал это решение.

Руслан Кутаев является одним из финалистов конкурса "Герой Кавказа 2014", который проводит "Кавказский узел". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Дело Руслана Кутаева: хронология и подробности", а в разделе "Персоналии" - биография Руслана Кутаева.

источник: корреспондент "Кавказского узла"