29 августа 2018, 20:51

Магомед "Лорд" Даудов - бывший чеченский боевик, получивший звание "Героя России", председатель парламента Чечни при Рамзане Кадырове.

Биография

Магомед Хожахмедович Даудов (он же Тимур Даудов ) родился 26 февраля 1980 года в селе Шпаковское Ставропольского края . Окончил среднюю школу в селе Гелдаган Курчалоевского района Чеченской республики.

Во время Первой и Второй Чеченских войн Магомед Даудов участвовал в вооруженных столкновениях на стороне боевиков. Позже Даудов вспоминал: "Когда Ахмат-Хаджи объявил амнистию, я прятался у своей тетки. На мне не было крови, я сразу же вышел из леса, как и тысячи парней" .

В начале 2000-х годов проходил срочную службу в Российской армии. В 2004 году окончил Дагестанский государственный университет.

Даудов дослужился до звания полковника полиции. Окончил Академию управления МВД РФ. Принимал личное участие в десятках боевых операций против незаконных вооруженных формирований на территории Чечни, в ходе которых было уничтожено 40 сепаратистов, а 15 захвачено в плен. Награжден двумя орденами Мужества, медалями "За боевое содружество", "За доблесть в службе", "За верность долгу", "200 лет МВД России", нагрудным знаком "Лучший сотрудник спецподразделений" .

Почему "Лорд"? По словам самого Даудова, прозвище "Лорд" ему дал Рамзан Кадыров. Когда на первую встречу с главой Чечни Даудов пришел в черном костюме и белой рубашке, Кадыров сказал: "Про тебя всякое говорили, а ты нормальный человек и вообще выглядишь как английский лорд" .

В июне 2004 года Магомед Даудов был назначен командиром роты полка № 2 специального назначения имени Ахмата Кадырова патрульно-постовой службы милиции при МВД Чеченской Республики (ЧР), а в феврале 2005 года – командиром батальона патрульно-постовой службы милиции отдела внутренних дел Шалинского района ЧР.



С ноября по декабрь 2006 года Магомед Даудов служил оперуполномоченным по особо важным делам отдела по борьбе с похищениями и торговлей людьми Оперативно-розыскного бюро № 2 по борьбе с организованной преступностью МВД ЧР. В декабре того же года был назначен заместителем командира, а позже – начальником штаба отряда милиции особого назначения МВД по ЧР.

31 мая 2006 года указом президента Чеченской Республики Даудов был награжден орденом Кадырова – "за заслуги в деле защиты Отечества, поддержании законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики".



С апреля 2007 года Магомед Даудов занял должность начальника отдела внутренних дел по Шалинскому району ЧР.

20 июня 2007 года "за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга" Указом президента Российской Федерации (№ 792) 27-летнему капитану милиции Магомеду Даудову было присвоено звание Героя Российской Федерации. Эту награду Даудов считает заслуженной, потому что он "днями и ночами гонялся по горам за настоящими боевиками и террористами" .

В марте 2008 года именем Даудова названа средняя школа села Гелдаган, которую окончил М. Даудов.



9 марта 2010 года президент Чеченской республики Рамзан Кадыров назначил полковника Магомеда Даудова на должность куратора силового блока Чечни и первого заместителя председателя правительства республики.

21 мая 2012 года Даудов назначен руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики .

3 июля 2015 года Даудов был избран председателем правительства Чечни от фракции партии "Единая Россия".

4 октября 2016 года был единогласно избран на должность спикера республиканского парламента.

Стычка в Ленинауле В июле 2017 года в дагестанском селе Ленинаул обострились отношения между аварской и чеченской общинами. Появилась информация, что в связи с нарастающей конфронтацией чеченцы готовятся провести в селе сход, и поэтому въезд на территорию Дагестана из Чечни в районе Ленинаула был блокирован силовиками. После этого на границу между двумя республиками прибыл Магомед Даудов. По рассказу очевидцев, из толпы в его сторону полетели камни, а в ответ был отрыт огонь в воздух. Развитие конфликта удалось предотвратить после прибытия в село главы Минэнерго Дагестана Сайгитпашы Умаханова и встречи чиновников с местными жителями. Подробнее о конфликте в Ленинауле рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров мирил дагестанцев и чеченцев в Ленинауле".

Обвинения в преследовании геев

26 мая опубликован доклад правозащитной организации Human Rights Watch "У них длинные руки, и они найдут меня. Облава на геев в Чечне весной 2017 года". В нем указывалось, что "Даудов играл ключевую роль в организации "зачистки" республики от геев, одобренной республиканским руководством".

По данным организации, "трое проинтервьюированных нами людей лично видели Даудова, когда содержались в Аргуне и Грозном", а "по меньшей мере двое бывших задержанных утверждали, что Магомед Даудов бывал в незаконном месте содержания под стражей в Аргуне и лично наблюдал, как полицейские избивают и унижают предполагаемых геев..."

На обвинения Даудов ответил в своем "Инстаграме". Пост был впоследствии удален. А из-за блокировки аккаунта Кадырова Даудов закрыл свой .

Я избран Чеченским Народом, благодаря доверию его Лидера Рамзана Ахматовича Кадырова. Что можно ответить тем, кто пытается очернить мой Народ? Тем, кто пытается подменить семейные ценности на Кавказе, да и во всей России, которая и стала единым и неделимым государством, благодаря этим ценностям? Ценностям, где мужчина - это ответственный отец семейства, а не бесполое существо, называющее себя мужчиной, а женщина - это МАМА, дочь или сестра, а не существо, напрочь лишенное всех женских и материнских инстинктов. Да, я категорически против этого, так как считаю это признаком вырождения любого Народа! Именно поэтому продажные ревнители "прав человека" пытаются приписать мне рукоприкладство над теми, кого у нас не было никогда! Я хочу, чтобы эти "правдорубы" знали, что я не поднимаю руку на беззащитных людей, даже если презираю их. Однако, тем, кто решил выставить меня изувером я скажу - мне претит даже подавать на вас в суд за эту дешёвую клевету, ибо, к вашему счастью, мне пришлось бы на этой бумаге писать те отвратительные слова, которые вы совершенно спокойно можете говорить при собственных детях. Я готов к любому следственному разбирательству с вами как гражданин России. Но, как чеченец я просто презираю вас!!! A post shared by М.Х.Даудов "Лорд" (@lord_095) on May 26, 2017 at 3:06pm PDT

Столкновение с Сергеем Бобровым

11 мая 2013 года новым руководителем Следственного комитета Чечни указом Путина был назначен, который в первые месяцы работы провел большую чистку сотрудников СУ СК, уволив до 30 человек по 286-й статье (превышение должностных полномочий). В результате было возобновлено следствие по "висякам", где подозреваемыми по ним проходили высокопоставленные сотрудники чеченского МВД . В частности, было возбуждено уголовное дело ("убийство") по факту исчезновения в мае 2013 года трех женщин, содержавших автомойку в селе Гелдаган, а в августе того же года также возобновлено дело по факту пыток Умалата Болтиева сотрудниками Шалинского ОМВД. По этому делу был, несмотря на прямые угрозы применения гранатомета, задержан заместитель начальника РОВД Руслан Дигаев.

Сотрудники Шалинского ОМВД всегда находились под особым покровительством бывшего начальника Даудова, пользуясь при этом полной безнаказанностью. Когда требования начальника Шалинского ОМВД Руслана Ирезиева об освобождении Дигаева не были выполнены, следователю СУ СК поступили угрозы применения насильственных действий сексуального характера .

Вскоре после этого серьезные проблемы возникли у руководителя СУ СК по Чечне Сергея Боброва. Позже он встречался с Даудовым. Содержание их беседы неизвестно, но в итоге уголовное дело Дигаева было закрыто, а двух следователей по обоим делам отстранили от работы. 9 ноября Бобров внезапно ушел в отпуск, за которым последовала его добровольная отставка.

Дело Руслана Кутаева

18 февраля 2014 года общественный деятель и правозащитник провел в Грозном научно-практическую конференцию, посвященную депортации чеченского народа. Это мероприятие шло вразрез с распоряжением главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе Дня памяти и скорби народов республики на 10 мая. 18 и 19 февраля Кутаеву позвонил Магомед Даудов, но Руслан Кутаев проигнорировал приглашение руководителя администрации главы и правительства ЧР и отсутствовал на встрече с Рамзаном Кадыровым, который в жесткой форме отчитал всех участников конференции. 20 февраля Кутаев был задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

Кутаева привезли в Грозный, где посредством физического воздействия пытались добиться от него признательных показаний.

В ходе следствия, в суде и во время следственной проверки факта пыток Руслан Кутаев неоднократно упоминал Магомеда Даудова и первого заместителя МВД Чечни Апти Алаудинова. На суде Руслан Кутаев также заявил, что после избиений его спустили в подвал одного из правительственных зданий Чечни, где его пытал электрошокером, приставив тесак к горлу, Тамерлан Мусаев, начальник охраны Магомеда Даудова .

Магомед Даудов выступил в суде в качестве свидетеля, где отрицал не только свое участие в деле похищения и пыток Руслана Кутаева, но и политическую подоплеку дела . После отъезда Даудова судья Дубков отклонил все ходатайства стороны защиты.

19 июня 2014 года Правозащитный центр "Мемориал" признал Руслана Кутаева политическим заключенным.

26 июня американская правозащитная организация Freedom House также признала Руслана Кутаева политическим заключенным .

7 июля 2014 года правозащитник был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Конфликт с Тахиром Мурдаловым

7 октября 2016 года издания "Кавказ.Реалии" и "Новая газета" со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Магомед Даудов избил исполняющего обязанности председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова . По сведениям издания, 6 октября Даудов приехал к зданию суда в сопровождении десяти машин. Около 40 человек оцепили здание, и Даудов зашел в кабинет Мурдалова. Там он якобы стал избивать Мурдалова, требуя, чтобы тот написал заявление об увольнении по состоянию здоровья . Мурдалов, по данным "Кавказ.Реалии", отказался. Даудов, как утверждает издание, также угрожал убить Мурдалова .

По сообщению "Кавказ.Реалии", врачи в Грозном отказались провести медосвидетельствование Мурдалова. Судья обратился к офицеру управления ФСБ по Чечне, который, по данным издания, учился с президентом России Владимиром Путиным. Мурдалова опросили по факту случившегося .

Вечером 7 октября на телеканале "Грозный" вышел репортаж, в котором Тахир Мурдалов назвал выдумкой сведения о его избиении Даудовым. При этом сам Мурдалов перед телекамерами не появился, но в репортаже прозвучала аудиозапись интервью с ним. Сведения о конфликте между Мурдаловым и Даудовым опроверг также представитель Верховного суда Чечни, однако он подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что 6 октября Даудов действительно приезжал в здание суда.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" сотрудники действующих в Чечне неправительственных организаций допускают, что инцидент с избиением Мурдалова в действительности мог произойти.

Конфликту между Мурдаловым и Даудовым предшествовало увольнение председателя Верховного суда Чечни Магомеда Каратаева. Отставки Каратаева и еще трех судей 5 мая 2016 года потребовал Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, ему доложили о многочисленных нарушениях при рассмотрении уголовных и гражданских дел. Квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление о отставке Каратаева 28 сентября. До этого момента он в течение полугода официально находился в отпуске. В этот период его обязанности на посту председателя Верховного суда республики исполнял Тахир Мурдалов. По данным источников газеты "Коммерсант" в Верховном суде Чечни, Мурдалов был маловероятной кандидатурой на должность руководителя суда, поскольку также был раскритикован Кадыровым .

Даудов и Сбербанк

3 июля 2017 года сайт "Кавказ.Реалии" сообщил, что Магомед Даудов требовал 30 миллионов рублей от руководителя чеченского регионального отделения Сбербанка России Сайд-Магомеда Джабраилова, который после отказа выдать деньги был объявлен в федеральный розыск.

"Вымогательство происходило в середине июня в присутствии заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинова, а также генерального прокурора Чечни Шарпуди Абдул-Кадырова в кабинете первого заместителя председателя правительства Чеченской Республики Якуба Закриева", - сообщило издание со ссылкой на собственные источники в Москве.

Как отмечает "Кавказ.Реалии", присутствие при встрече с главой местного Сбербанка всех названных высокопоставленных лиц являлось "гарантом" того, что в случае отказа против Джабраилова "будет возбуждено уголовное дело по подозрению в "пособничестве боевикам".

"Джабраилов отказался выдать названную сумму и ушел в отпуск. Однако сразу после отъезда из Чечни его объявили в федеральный розыск", - отмечает издание .

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