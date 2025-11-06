×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
21:56, 6 ноября 2025

Застройщика в Кабардино-Балкарии заподозрили в обмане дольщиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На предпринимателя из Кабардино-Балкарии завели уголовное дело о незаконном привлечении средств дольщиков при строительстве многоэтажки.

Уголовное дело возбудили в Кабардино-Балкарии в отношении застройщика, подозреваемого в использовании 15 миллионов рублей, полученных от семи дольщиков, участвовавших в строительстве многоквартирного дома.

Следствием установлено, что "с ноября 2023 года по июль 2025 года мужчина без составления документов об участии в долевом строительстве заключил с семью гражданами договоры купли-продажи жилых помещений в строящемся многоквартирном доме в городе Чегеме", - сообщает сегодня  МВД региона в своем Telegram-канале.

По данным полиции, получив от дольщиков деньги, застройщик не внес их на специальный эскроу-счет в банке, а вложил в возведение недвижимости. Таким образом, сумма незаконно привлеченных средств превысила 15 млн рублей, уточняется в сообщении.

Дело расследуется по части 2 статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов). На время следствия индивидуальный предприниматель находится под подпиской о невыезде.

Ранее "Кавказский узел" писал, что инвестор многоквартирного дома на улице Московской в Нальчике одержал судебную победу над застройщиком и требует признать ничтожными договоры с дольщиками, которые приобрели более ста квартир. Застройщик отказывается от переговоров, поэтому иски поданы к покупателям жилья.

Автор: "Кавказский узел"

