Застройщика в Кабардино-Балкарии заподозрили в обмане дольщиков

На предпринимателя из Кабардино-Балкарии завели уголовное дело о незаконном привлечении средств дольщиков при строительстве многоэтажки.

Уголовное дело возбудили в Кабардино-Балкарии в отношении застройщика, подозреваемого в использовании 15 миллионов рублей, полученных от семи дольщиков, участвовавших в строительстве многоквартирного дома.

Следствием установлено, что "с ноября 2023 года по июль 2025 года мужчина без составления документов об участии в долевом строительстве заключил с семью гражданами договоры купли-продажи жилых помещений в строящемся многоквартирном доме в городе Чегеме", - сообщает сегодня МВД региона в своем Telegram-канале.

По данным полиции, получив от дольщиков деньги, застройщик не внес их на специальный эскроу-счет в банке, а вложил в возведение недвижимости. Таким образом, сумма незаконно привлеченных средств превысила 15 млн рублей, уточняется в сообщении.

Дело расследуется по части 2 статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов) 1 . На время следствия индивидуальный предприниматель находится под подпиской о невыезде.

